Компанию экс-продюсера Алсу обвинили в незаконной вырубке леса

https://static.news.ru/photo/ebf9495e-8be5-11eb-a710-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московской области возбудили уголовное дело в отношении юридического лица — ООО «Ближняя дача». Компания принадлежит музыкальному продюсеру Валерию Белоцерковскому, ранее работавшему с певицей Алсу. Предприниматель арендовал два участка Хлебниковского лесопарка, обнёс их забором и организовал вырубку деревьев.

Прокуратура и лесничество в ходе проверки, начатой после расследования издания «Ридус» и обращений местных жителей, установили факт незаконной вырубки. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, указанным в части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере по предварительному сговору). Также заведено административное дело и начата проверка по линии областного Министерства экологии. Сам предприниматель утверждает, что все работы на участках компании ведутся на законных основаниях.

«Ближняя дача» уже получила досудебную претензию от прокуратуры с требованием демонтировать ограждения на одном из участков. Компания на эту меру никак не отреагировала, отказавшись возвращать гражданам свободный доступ в парк. Вопросом занялся Арбитражный суд Подмосковья, который принял решение оштрафовать юрлицо. Штраф до сих пор не оплачен. Аналогичная ситуация сложилась со вторым участком.

Сотрудники Минэкологии также обнаружили, что на арендованным Белоцерковским участке лесопарка незаконно проводятся работы по мелиорации в водоохранной зоне Девкиного ручья. Ведомство инициировало административное расследование по статье 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта).

Лесники, которые допустили нарушение закона в Хлебниковском лесопарке, также могут быть наказаны. Прокуратура направила в СК РФ «материалы проверки по факту несоблюдения должностными лицами Дмитровского филиала ГКУ МО „Мособллес“ требований к порядку проведения мероприятий по контролю (патрулированию) в лесах и несвоевременного выявления вырубки лесных насаждений».

Ранее уголовное дело возбудили из-за нарушений природоохранного законодательства в парке крымского посёлка Форос, писал NEWS.ru. Местные жители жаловались на вырубку деревьев, прокурорская проверка подтвердила факт нарушений, сообщила депутат Госдумы Наталья Поклонская.