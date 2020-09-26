Эксперты рассказали, когда люди вновь смогут здороваться за руку

https://static.news.ru/photo/af1b2ecc-ffe4-11ea-90e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Вернуться к традиционным при встрече рукопожатиям россияне смогут уже в недалёком будущем. Такое мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Впрочем, уточнила она, делать это придётся с использованием всех необходимых средств индивидуальной защиты.

Если люди в масках и в перчатках, то я думаю, что они смогут жать их (руки. — NEWS.ru) уже в ближайшее время, — сказала Попова в фильме «Опасный вирус. Вакцина» на телеканале «Россия 1».

Однако с её мнением не вполне согласился директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов. Он предположил, что в 2020 году, скорее всего, рукопожатия смогут позволить далеко не все. Это, по его словам, можно будет делать только тем россиянам, кто имеет постинфекционный или поствакцинальный иммунитет.

Ранее NEWS.ru писал, что массовая вакцинация не в силах уничтожить коронавирус. Он останется с человечеством навсегда, но превратится уже в обычный вирус, заявили сразу несколько учёных.