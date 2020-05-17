Коэффициент распространения COVID-19 в Москве держится на минимуме

https://static.news.ru/photo/6bae5608-9817-11ea-8f7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коэффициент распространения коронавируса в Москве опустился до минимума и находится на отметке в 0,77. Показатель в столице держится ниже единицы с понедельника, 11 мая. В субботу, 16 мая, коэффициент был менее 0,8.

Показатель распространения коронавируса ниже единицы также оказался в шести из 10 регионов России, где больше всего заболевших.

Кроме Москвы в список попали Московская и Нижегородская области, Дагестан, Краснодарский край и Свердловская область.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Московской области Андрей Воробьёв назвал три критерия, по достижении которых область сможет начать частично снимать ограничения и восстанавливать экономику. Он уверен, что Подмосковье сможет их достичь к 18 мая.