Климатолог рассказал о причинах весенних погодных аномалий

https://static.news.ru/photo/af6c9d36-982c-11ea-8456-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аномальные температурные показатели весной связаны с тем, что в это время года идёт перестройка с зимнего периода на летний, сообщил в разговоре с журналистами заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов.

По его словам, осенью бывает бабье лето, во время которого наблюдается потепление. А весной, отметил Семёнов, напротив, случаются возвратные похолодания.

Ситуация с погодой будет зависеть от движения циклонов. Так, над европейской частью России сейчас проходит сильный циклон, который приносит в Москву холодные воздушные массы с Северного моря, — цитирует климатолога портал URA.RU.

Семёнов объяснил, что дальше циклон пойдёт по направлению к Уралу, куда холодный воздух будет дуть со стороны Баренцева моря.

Как ранее писал NEWS.ru, на территории Центральной части России в течение ближайших шести дней ожидается аномально холодная погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.