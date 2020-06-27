Китайский блогер назвал лучшие блюда русской кухни

https://static.news.ru/photo/daf9edba-b883-11ea-919b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователь китайской платформы Sohu рассказал об особенностях русской кухни. По его мнению, ими являются большое количество масла из-за холодного климата, наваристые супы, обилие закусок и насыщенный вкус блюд.

Русская еда имеет ярко выраженный вкус — кислый, сладкий, соленый и острый. Также русские очень любят лук и чеснок, — пишет блогер.

Он также перечислил особенно запомнившиеся ему блюда и деликатесы: икра, заливное, копчёная колбаса, сало, тушёная говядина, борщ и чёрный хлеб. Отдельно блогер остановился на пельменях.

Говорят, что русские пельмени родом из Китая. Они похожи на наши пельмени. Тем не менее, имеют некоторые специфические начинки, такие как картофельные, творожные или вишневые. Как и наши пельмени, их также нужно окунуть в соус, чтобы добавить немного аромата. В качестве соуса русские предпочитают сметану, — отметил он.

Ранее американская рэп-исполнительница Азилия Бэнкс назвала русскую кухню «худшей в мире», «варварской и деревенской». Однако два блюда ей всё же понравились. Это блины с икрой и торт «Медовик», который она захотела испечь сама, писал NEWS.ru.