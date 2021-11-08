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Кинолог рассказал, как не обидеть собаку зимней одеждой

13:34, 08 ноября 2021
Кинолог рассказал, как не обидеть собаку зимней одеждой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Собака может обидеться, если хозяин, надев на неё шубку или комбинезон, начнёт смеяться. Вместо этого кинолог Елена Типикина в беседе с Pravda.Ru посоветовала похвалить внешний вид питомца.

Домашняя собака — это социальное животное. Самое важное для неё — социальное. Первое правило: попона для собаки, как и для лошади, как и одежда для человека, должна быть абсолютно комфортной. Собака должна испытывать удовольствие. Второе: надев на собаку попону, никогда не смейтесь, а радостно восхищайтесь и хвалите, — подчеркнула Типикина.

По её словам, приучить носить одежду можно не только щенка, но и взрослую собаку: всё зависит от отношений питомца и хозяина. Если собака срывает с себя одежду или просто отказывается в ней ходить, то это может быть связано с двумя причинами: либо одежда крайне неудобная, либо у хозяина и питомца сформировались серьёзные разногласия в отношениях. В таком случае Типикина посоветовала обратиться к зоопсихологу или кинологу.

Ранее кинолог Владимир Голубев рассказал россиянам, как правильно гулять с чужой собакой. По его мнению, следует сначала узнать о повадках и предпочтениях животного, а также успокаивать пса во время прогулки.

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