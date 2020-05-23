Каждый пятый житель Москвы мог переболеть COVID-19

https://static.news.ru/photo/30fc562c-9ccc-11ea-a2b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Примерно каждый пятый житель Москвы (15–20%) уже мог переболеть коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), считает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

По его словам, число новых заболевших в Москве примерно в тех же пропорциях начало уменьшаться, пишет ТАСС.

На основании этих данных можно прогнозировать и характер выхода из режима самоизоляции <...>, и поэтапное восстановление всех связей и экономического взаимодействия как внутри региона, так и межрегиональных связей, — добавил эксперт.

Специалисты за последние сутки выявили 9434 новых случая инфицирования коронавирусом нового типа в России. Из них 3966 граждан переносят болезнь без клинических проявлений. Пациенты проживают в 84 регионах страны. За всё время наблюдений в РФ выявили 335 882 заражённых COVID-19 в 85 субъектах.

В мире количество случаев COVID-19 превысило 5,2 млн. Жертвами пандемии стали свыше 338 тысяч пациентов. Исцелились более 2 млн заболевших.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за минувшие сутки в Москве выявлено 3190 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом рассказали в оперативном штабе столицы.