Казанский стрелок объяснил причину нападения на школу

Казанский стрелок Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в школе заявил, что совершил преступление из ненависти. Об этом журналистам RT рассказали члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, которые встретились со стрелком.

Я просто мир ненавидел, с ненавистью и пошёл стрелять, — передаёт слова Галявиева один из членов комиссии.

По словам правозащитника, стрелок не знаком с результатами судебно-психиатрической экспертизы, которая была проведена в НИИ им. Сербского, при этом, он заявил, что чувствует себя вменяемым. Галявиев добавил, что вину свою он признаёт. Обвиняемый находится в психиатрическом отделении московского СИЗО «Бутырка».

Ранее 19-летний стрелок заявил, что предпочёл бы пожизненное заключение в колонии, чем принудительное лечение. Галявиев боится оказаться в казанской больнице из-за возможной мести. Он сообщил, что о психбольницах для преступников ему рассказывает один из двух сокамерников — Михаил Любезнов.