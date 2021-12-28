«Казаков пытались использовать политические партии — от правых до левых»

Государство, как и до 1917 года, активно задействует российское казачество как ресурс для выполнения разных социальных задач. Ещё несколько лет назад в СМИ распространялась информация, что казачьи патрули в разных регионах используются для охраны, а кое-где и разгона протестных митингов. Кроме того, казачьи патрули на улицах — уже давно привычное явление в таких регионах их исторического проживания как Ростовская области или Краснодарский край. В 2022 году в России появятся казачьи батальоны Росгвардии, а также казачьи экологические патрули. Однако, несмотря на высокий уровень патриотизма, не все представители данной этно-социальной общности готовы выполнять государственные задачи за сравнительно невысокую плату, не говоря уже о том, что казачество не единая общность, сейчас оно оказалось разделённым на реестровое и нереестровое. О том, что оно из себя представляет и какова его социальная роль, NEWS.ru рассказал доктор исторических наук Владимир Трут.

Социальная реконструкция

— Расскажите, что сейчас собой представляет инфраструктура казачества в России? Из каких структур оно состоит?

— Когда начался процесс так называемого возрождения казачества [в годы перестройки], это была по сути социальная реконструкция, и всё это развивалось как общественное движение. Потомки казаков вспоминали свои корни, предков, пытались реанимировать исторические знания. Они, естественно, позиционировали себя как продолжатели тенденции развития казачества. Но потом возник вопрос взаимоотношений [с государством и различными общественными структурами]. Всё это было общественной инициативой, и государство никакого влияния не оказывало, казаков пытались использовать разные политические партии — от правых до левых. Были и разные заигрывания, и неприличные представители казачьего движения, которые за соответствующее вознаграждение пытались позиционировать себя как сторонников тех или иных политических сил, но основная масса казачьего движения занималась восстановлением исторических традиций и памяти, культурой и так далее. Но поскольку это движение было очень массовым, особенно в районах традиционного проживания казаков — Дон, Кубань, Терек, Оренбуржье, Сибирь. По всей стране возникали казачьи станицы, организации разной численности, в большинстве своём это было именно общественное движение.

Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press

Понимая, что это огромный потенциал людей социально активных, убеждённых в своей правоте, патриотически настроенных, государство решило использовать его в своих целях. Уже в первой половине 1990-х годов начинает вызревать эта идея. Затем, в 1996 году, появляется идея так называемого казачьего реестра, которого в России никогда не было. За образец взяли период, когда запорожские казаки за деньги служили полякам, которые создали реестр — вписывали казаков, скажем, в полтавский, черниговский и другие полки. У нас на это дело не посмотрели и создали реестр российского казачества, после чего произошёл раскол: часть организаций вошли в государственный реестр казачьих войск, а часть не согласились, сказали, что мы люди вольные и будем заниматься своей деятельностью по пропаганде казачьей идеи. Но государство внесло в реестр те казачьи общества, которые решили туда войти, они называются войсковые казачьи общества. Их деятельность координируют две структуры — Всероссийское казачье общество (ВКО) во главе с атаманом Николаем Долудой и Совет по делам казачества при президенте РФ.

— В чём разница между реестровыми и нереестровыми казаками?

— Нереестровые — это казаки, которые занимаются культурно-просветительской деятельностью и не получают никаких денег от государственных структур. А реестровые выполняют так называемую государственную и иную службу, получая за это вознаграждение. Но когда они входят в государственный реестр, то есть когда их регистрируют, казаки, как правило, получают за свою службу чисто символическое денежное вознаграждение.

— Что это за служба?

— Были попытки создания казачьих частей в армии, казаков с Дона направляли в Президентский полк. Но в целом идея создания именно казачьих частей в полной мере реализована не была. Вообще традиционно жители казачьих областей ещё в советские времена считались очень подготовленными и всесторонне развитыми ребятами. Не секрет, что в годы СССР именно выходцами с Дона и Кубани комплектовали самые элитные части Советской армии, которые стояли на западных рубежах. Группа советских войск в Германии пополнялась военными из Ростовской области, Краснодарского края и Оренбургской области.

Сейчас идею задействования казаков перехватило руководство Росгвардии. А ещё намерение приёма казаков на госслужбу трансформировалось в попытки создания так называемых рот территориальной обороны — это, в принципе, резервисты.

— А помимо этого где служат казаки?

— Это поддержка общественного порядка вместе с полицией, борьба с наркоторговлей, охрана биоресурсов и так далее. (Согласно постановлению правительства от 26 февраля 2010 года № 93, российское казачество привлекается к военно-патриотическому воспитанию призывников, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий стихийных бедствий, охране общественного порядка, обеспечению экологической и пожарной безопасности, защите государственной границы, борьбе с терроризмом, охране объектов животного мира, лесов, объектов обеспечения жизнедеятельности населения, объектов государственной и муниципальной собственности, а также объектов культурного наследия. — NEWS.ru).

MFA Russia/Global Look Press

— Почему, на ваш взгляд, государство снова видит в казаках некий общественный ресурс?

— Дело в том, что казачество испокон веков отличалось идеей служения государству и патриотизмом. До революции 1917 года казаки поголовно служили в армии и великолепно участвовали в войнах. Сейчас патриотические идеи служения государству очень распространены в казачьей среде и государство видит в казаках позитивный потенциал для выполнения различных общественных функций.

Что такое казачество в России?

Ранее NEWS.ru подробно рассказывал о стремительном возрождении казачества, которое вызывает в обществе всё больше вопросов. В России формально упразднено деление на сословия, а люди, одетые в казачью форму, не раз были замечены в столкновениях с оппозиционными демонстрантами и в погромах выставок произведений искусства. Между тем, как отмечали военные эксперты, увеличение количества казачьих подразделений в структуре вооружённых сил может положительно сказаться на казаках: их лучше вводить в регулярную армию, чем в полувоенные неуправляемые формирования. Но с одним условием — срочная служба в таких подразделениях должна быть жёстче, чем в других.

Nikolay Titov/Global Look Press

В феврале 2018 года структуры, входящие в государственный реестр казачьих обществ, объявили об объединении во Всероссийское казачье общество. В него входят 11 казачьих войск: Кубанское (Краснодар), Донское (Ростов-на-Дону), Терское (Ставрополь), Волжское (центр — Самара), Сибирское (Омск), Забайкальское (Чита), Уссурийское (Владивосток), Енисейское (Красноярск), Оренбургское (Оренбург), Иркутское (Иркутск), Центральное (Москва).