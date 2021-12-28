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«Казаков пытались использовать политические партии — от правых до левых»
Общество

«Казаков пытались использовать политические партии — от правых до левых»

Казачество привлекут к работе в Росгвардии и охране лесов, о сегодняшней роли этой прослойки рассказывает доктор исторических наук Владимир Трут
16:21, 28 декабря 2021
Фото: Russian Look/Global Look Press
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Государство, как и до 1917 года, активно задействует российское казачество как ресурс для выполнения разных социальных задач. Ещё несколько лет назад в СМИ распространялась информация, что казачьи патрули в разных регионах используются для охраны, а кое-где и разгона протестных митингов. Кроме того, казачьи патрули на улицах — уже давно привычное явление в таких регионах их исторического проживания как Ростовская области или Краснодарский край. В 2022 году в России появятся казачьи батальоны Росгвардии, а также казачьи экологические патрули. Однако, несмотря на высокий уровень патриотизма, не все представители данной этно-социальной общности готовы выполнять государственные задачи за сравнительно невысокую плату, не говоря уже о том, что казачество не единая общность, сейчас оно оказалось разделённым на реестровое и нереестровое. О том, что оно из себя представляет и какова его социальная роль, NEWS.ru рассказал доктор исторических наук Владимир Трут.

Социальная реконструкция

— Расскажите, что сейчас собой представляет инфраструктура казачества в России? Из каких структур оно состоит?

— Когда начался процесс так называемого возрождения казачества [в годы перестройки], это была по сути социальная реконструкция, и всё это развивалось как общественное движение. Потомки казаков вспоминали свои корни, предков, пытались реанимировать исторические знания. Они, естественно, позиционировали себя как продолжатели тенденции развития казачества. Но потом возник вопрос взаимоотношений [с государством и различными общественными структурами]. Всё это было общественной инициативой, и государство никакого влияния не оказывало, казаков пытались использовать разные политические партии — от правых до левых. Были и разные заигрывания, и неприличные представители казачьего движения, которые за соответствующее вознаграждение пытались позиционировать себя как сторонников тех или иных политических сил, но основная масса казачьего движения занималась восстановлением исторических традиций и памяти, культурой и так далее. Но поскольку это движение было очень массовым, особенно в районах традиционного проживания казаков — Дон, Кубань, Терек, Оренбуржье, Сибирь. По всей стране возникали казачьи станицы, организации разной численности, в большинстве своём это было именно общественное движение.

«Казаков пытались использовать политические партии — от правых до левых» Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press

Понимая, что это огромный потенциал людей социально активных, убеждённых в своей правоте, патриотически настроенных, государство решило использовать его в своих целях. Уже в первой половине 1990-х годов начинает вызревать эта идея. Затем, в 1996 году, появляется идея так называемого казачьего реестра, которого в России никогда не было. За образец взяли период, когда запорожские казаки за деньги служили полякам, которые создали реестр — вписывали казаков, скажем, в полтавский, черниговский и другие полки. У нас на это дело не посмотрели и создали реестр российского казачества, после чего произошёл раскол: часть организаций вошли в государственный реестр казачьих войск, а часть не согласились, сказали, что мы люди вольные и будем заниматься своей деятельностью по пропаганде казачьей идеи. Но государство внесло в реестр те казачьи общества, которые решили туда войти, они называются войсковые казачьи общества. Их деятельность координируют две структуры — Всероссийское казачье общество (ВКО) во главе с атаманом Николаем Долудой и Совет по делам казачества при президенте РФ.

— В чём разница между реестровыми и нереестровыми казаками?

— Нереестровые — это казаки, которые занимаются культурно-просветительской деятельностью и не получают никаких денег от государственных структур. А реестровые выполняют так называемую государственную и иную службу, получая за это вознаграждение. Но когда они входят в государственный реестр, то есть когда их регистрируют, казаки, как правило, получают за свою службу чисто символическое денежное вознаграждение.

— Что это за служба?

— Были попытки создания казачьих частей в армии, казаков с Дона направляли в Президентский полк. Но в целом идея создания именно казачьих частей в полной мере реализована не была. Вообще традиционно жители казачьих областей ещё в советские времена считались очень подготовленными и всесторонне развитыми ребятами. Не секрет, что в годы СССР именно выходцами с Дона и Кубани комплектовали самые элитные части Советской армии, которые стояли на западных рубежах. Группа советских войск в Германии пополнялась военными из Ростовской области, Краснодарского края и Оренбургской области.

Сейчас идею задействования казаков перехватило руководство Росгвардии. А ещё намерение приёма казаков на госслужбу трансформировалось в попытки создания так называемых рот территориальной обороны — это, в принципе, резервисты.

— А помимо этого где служат казаки?

— Это поддержка общественного порядка вместе с полицией, борьба с наркоторговлей, охрана биоресурсов и так далее. (Согласно постановлению правительства от 26 февраля 2010 года № 93, российское казачество привлекается к военно-патриотическому воспитанию призывников, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий стихийных бедствий, охране общественного порядка, обеспечению экологической и пожарной безопасности, защите государственной границы, борьбе с терроризмом, охране объектов животного мира, лесов, объектов обеспечения жизнедеятельности населения, объектов государственной и муниципальной собственности, а также объектов культурного наследия. — NEWS.ru).

«Казаков пытались использовать политические партии — от правых до левых» MFA Russia/Global Look Press

— Почему, на ваш взгляд, государство снова видит в казаках некий общественный ресурс?

— Дело в том, что казачество испокон веков отличалось идеей служения государству и патриотизмом. До революции 1917 года казаки поголовно служили в армии и великолепно участвовали в войнах. Сейчас патриотические идеи служения государству очень распространены в казачьей среде и государство видит в казаках позитивный потенциал для выполнения различных общественных функций.

Что такое казачество в России?

Ранее NEWS.ru подробно рассказывал о стремительном возрождении казачества, которое вызывает в обществе всё больше вопросов. В России формально упразднено деление на сословия, а люди, одетые в казачью форму, не раз были замечены в столкновениях с оппозиционными демонстрантами и в погромах выставок произведений искусства. Между тем, как отмечали военные эксперты, увеличение количества казачьих подразделений в структуре вооружённых сил может положительно сказаться на казаках: их лучше вводить в регулярную армию, чем в полувоенные неуправляемые формирования. Но с одним условием — срочная служба в таких подразделениях должна быть жёстче, чем в других.

«Казаков пытались использовать политические партии — от правых до левых» Nikolay Titov/Global Look Press

В феврале 2018 года структуры, входящие в государственный реестр казачьих обществ, объявили об объединении во Всероссийское казачье общество. В него входят 11 казачьих войск: Кубанское (Краснодар), Донское (Ростов-на-Дону), Терское (Ставрополь), Волжское (центр — Самара), Сибирское (Омск), Забайкальское (Чита), Уссурийское (Владивосток), Енисейское (Красноярск), Оренбургское (Оренбург), Иркутское (Иркутск), Центральное (Москва).

В ноябре 2018 года руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов утверждал что в результате объединения всех реестровых войсковых казачьих обществ численность всероссийского казачьего войска составляет порядка 200 тысяч человек. При этом занимавший тогда пост главы Президентского совета по делам казачества Александр Беглов приводил другие цифры: по его словам, казаков в России насчитывалось около 6 млн, из которых в реестр вошли 500 тысяч. Однако в ходе переписи населения 2010 года казаками назвали себя 67,5 тысячи россиян.

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