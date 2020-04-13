Кашпировский начал «исцелять» больных через YouTube

https://static.news.ru/photo/0c931d40-7dad-11ea-8f79-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Кашпировский Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Получивший в народе славу экстрасенса-целителя Анатолий Кашпировский начал проводить в YouTube «оздоровительные сеансы». Десятилетия назад он устраивал подобные представления в эфире Центрального телевидения СССР.

Сейчас первым делом хочу то же самое повторить здесь, но аудитория другая. Уверен, нас смотрят во многих странах мира, — сказал Кашпировский на Youtube.

Первый онлайн-сеанс прошёл 9 апреля. Кашпировский посвятил его лечению остеохондроза, гипертонии и проблем со зрением. Он обращался напрямую к зрителям и давал «установки на исцеление».

По образованию Кашпировский является психотерапевтом. Свои возможности дистанционного исцеления людей он объясняет тем, что в человеческом организме есть все необходимые лекарства, и его психотерапевтические телесеансы запускают механизм самоисцеления.

Ранее стало известно, что Кашпировский подал иск о защите деловой репутации в Останкинский суд Москвы. Он требует взыскать с ВГТРК 1 млн рублей компенсации морального вреда. По мнению Кашпировского, в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» распространялись недостоверные сведения, порочащие его репутацию. Психотерапевту не понравилось, что журналист Александр Невзоров и телеведущий Александр Гурнов в программе назвали его жуликом и мошенником, писал NEWS.ru.