Кашпировский начал «исцелять» больных через YouTube

Получивший в народе славу экстрасенса-целителя Анатолий Кашпировский начал проводить в YouTube «оздоровительные сеансы». Десятилетия назад он устраивал подобные представления в эфире Центрального телевидения СССР.
Сейчас первым делом хочу то же самое повторить здесь, но аудитория другая. Уверен, нас смотрят во многих странах мира, — сказал Кашпировский на Youtube.
Первый онлайн-сеанс прошёл 9 апреля. Кашпировский посвятил его лечению остеохондроза, гипертонии и проблем со зрением. Он обращался напрямую к зрителям и давал «установки на исцеление».
По образованию Кашпировский является психотерапевтом. Свои возможности дистанционного исцеления людей он объясняет тем, что в человеческом организме есть все необходимые лекарства, и его психотерапевтические телесеансы запускают механизм самоисцеления.
Ранее стало известно, что Кашпировский подал иск о защите деловой репутации в Останкинский суд Москвы. Он требует взыскать с ВГТРК 1 млн рублей компенсации морального вреда. По мнению Кашпировского, в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» распространялись недостоверные сведения, порочащие его репутацию. Психотерапевту не понравилось, что журналист Александр Невзоров и телеведущий Александр Гурнов в программе назвали его жуликом и мошенником, писал NEWS.ru.