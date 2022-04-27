Кардиолог рассказал про этапы поражения сердца при COVID-19 Кардиолог Беленков рассказал про этапы поражения сердца при COVID-19

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Кардиолог академик РАН Юрий Беленков рассказал, что коронавирус способен поражать сердце в острый период инфекции. Эксперт добавил, что инфекция также воздействует на орган в первые 140 дней после болезни и усугубляет его состояние в долгосрочной перспективе. Он подчеркнул, что наихудшие последствия наблюдаются у тех пациентов, которые после выписки пренебрегают врачебными рекомендациями, пишет URA.RU.

В результате действия вируса развивается тяжёлое нарушение ритма сердца. Могут провоцироваться коронарные нарушения, что приводит к декомпенсации, одышке и сердечной недостаточности, — поделился Беленков.

По его словам, при отсутствии периода реабилитации последствия могут быть долгосрочными, а при отсутствии должного лечения, они могут привести к инвалидности или смерти.

Анестезиолог и реаниматолог Геннадий Мышков ранее рассказал, что избыточное потребление жидкости может привести к негативным последствиям для организма человека. Эксперт пояснил, что средней концентрацией для здорового человека является от 20 до 25 миллилитров на килограмм массы тела в сутки, или 1,2–1,5 литра жидкости в сутки. Он отметил, что при наличии хронических заболеваний это значение должно быть снижено. Он добавил, что при попытке выпить больше жидкости, чем способен поглотить организм, возникнет рвотный рефлекс.