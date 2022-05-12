Кардиолог рассказал, к чему может привести резкое снижение давления Кардиолог Серебрянский: резкое снижение давления может привести к инфаркту или инсульту

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Резкое снижение артериального давления может стать причиной почечной и печёночной недостаточности, а также инсульта и инфаркта, рассказал кардиолог Юрий Серебрянский. По его словам, одной из причин внезапного снижения давления может стать приём мочегонных препаратов, пишет «Москва 24».

Перебор снижающих давление лекарственных препаратов, зачастую несовместимых или однонаправленных без измерения давления, то есть на авось, по самочувствию, что некоторые больные и делают, конечно, может привести к резкому падению давления. Вплоть до обморочного состояния и потери сознания, — отметил Серебрянский.

Кардиолог добавил, что давление может резко понижаться из-за кровотечения, переливания несовместимой крови, при анафилактическом шоке после приёма лекарств и злоупотребления гипотензивными препаратами. Когда это происходит, отметил Серебрянский, значительно ухудшается кровообращение внутренних органов. При этом в первую очередь страдает мозг.

Может быть обморочное состояние, потеря сознания и другие серьёзные изменения, связанные с ухудшением питания мозга. Может быть инсульт, — резюмировал кардиолог.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что дефицит витамина D в организме может спровоцировать резкое повышение артериального давления. Она также подчеркнула, что ещё одной причиной повышения давления может стать чувство тревоги и хронический стресс.