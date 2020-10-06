Контрольный выстрел: повторный карантин может «добить» 40% российских пар

Ситуация в Москве сегодня напоминает весенний сценарий. Часть людей вновь перешли на удалённый режим работы и вынужденно засели дома вместе со своими партнёрами. Одни будут использовать эту ситуацию как возможность для развития отношений, другие же окончательно их разрушат, считают специалисты. О том, как российские пары встретят повторную самоизоляцию и чем она будет отличаться от первой — в материале NEWS.ru.

Отношения партнёров во время повторного режима самоизоляции могут начать развиваться по нескольким сценариям. Теперь им придётся пройти контрольную проверку, пояснила в разговоре с NEWS.ru социальный психолог Наиля Бирарова.

Пары, которые провели в идиллии и согласии весеннюю удалёнку, скорее всего, спокойно справятся и с осенней. При этом успешно преодолеть её смогут и те, кто на первой «дистанционке» постоянно сталкивался со скандалами и сложностями внутри семьи, пояснил социальный психолог.

На первом карантине российские пары были застигнуты врасплох. Им больше трёх месяцев пришлось находиться в замкнутом пространстве без понимания того, как правильно организовать подобный процесс. Неудивительно, что у многих начались внутрисемейные конфликты и скандалы, которые даже приводили к разводам. Тем не менее люди, которые пережили первую удалёнку, уже обладают определённым опытом. Одни перешли на новый этап развития отношений в паре и осенью смогут продолжить развивать навыки коммуникации. Другие же получили осознание того, что находиться длительное время вместе не могут, в частности, из-за неумения управлять своими чувствами и правильно организовывать пространство в квартире с партнёром. Вторую категорию пар повторный карантин, возможно, добьёт окончательно. Таких союзов в России примерно 30–40%. Наиля Бирарова социальный психолог социальный психолог

Очередной режим самоизоляции послужит спусковым крючком тех эмоций, которые партнёры испытывали во время первой удалёнки. Речь идёт как о негативных, так и о позитивных моментах. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал социальный психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников.

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По этой причине мужчины и женщины, которые пережили «дистанционку» в постоянных ссорах, могут заранее начать настраивать себя на негативный сценарий. Подобные мысли могут привести к ещё большим конфликтам во время осенней самоизоляции.

По мнению эксперта, необходимость вновь проводить вместе слишком много времени может привести к всплеску разводов. Разорвать союз, возможно, решатся на 30–50% россиян больше, чем обычно.

При этом спасти отношения части населения поможет проживание в разных квартирах, пояснил Денисов-Мельников. Некоторые россияне, у которых был негативный опыт первой самоизоляции, в этот раз могут решиться на ответственный шаг — переехать к родителям или же при наличии финансовой возможности снять отдельной жильё.

Те же, кто переживёт повторную «дистанционку» без подобных ухищрений и по-прежнему захочет жить в союзе со своим партнёром, находятся в действительно крепких, образцовых отношениях. Однако здесь речь не идёт о тех, кто не разводится из-за общих кредитов, ипотеки и детей. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

При этом психолог обратил внимание россиян, которые испытывают сложности со второй половинкой во время самоизоляции, на то, что обстоятельства не меняют людей, а лишь ярче проявляют их внутренние качества. По этой причине не стоит думать, что на удалёнке ваш партнёр стал другим — он всего лишь открыл грани своей личности, которые в повседневной жизни были малозаметны.