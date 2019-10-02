https://static.news.ru/photo/7ade300e-e4f7-11e9-b780-fa163e074e61_660.jpg Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Главным претендентом на пост директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) стал начальник управления «Л» генерал-лейтенант Вадим Баланин.

Источник РБК рассказал, что до того, как попасть во ФСИН, он работал в управлении «М» ФСБ РФ.

Баланин пришёл в службу исполнения наказаний в 2012 году, до этого он работал в управлении «М» ФСБ России, — сообщил источник.

Собеседник издания сообщил, что управление «Л» по-другому называется ФКУ «Главное управление по обеспечению деятельности оперативных подразделений ФСИН». Источник пояснил, что главк состоит из шести управлений и восьми отделов.

Сотрудники управления занимаются техническим сопровождением оперативной деятельности службы, — сказал он.

Кандидатуру Баланина поддерживает генерал ФСБ Сергей Алпатов, который сейчас занимает должность замглавы Службы экономической безопасности ФСБ. При этом Алпатов возглавлял управление «М» ФСБ в 2017 году.

По данным источника, на должность директора ФСИН также претендуют Анатолий Рудый, который был замом ушедшего в отставку Геннадия Корниенко, замдиректора службы Валерий Максименко, а также Олег Плохой, статс-секретарь и заместитель главы Росгвардии.

1 октября директор ФСИН Геннадий Корниенко покинул свой пост из-за достижения предельного возраста нахождения на службе, писал News.ru.