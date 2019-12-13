Сотрудники бюджетной сферы Калининградской области вместо 31 декабря будут работать 28 декабря. Так распорядилось областное правительство.
Документ уже готов, мы его скоро подпишем. Но я против того, чтобы делать его просто выходным для всех. Для бюджетной сферы мы перенесём рабочий день 31-го на ближайшую субботу, 28 декабря, — сказал губернатор региона Антон Алиханов.
Алхинов также подчеркнул, что сам он будет работать и 31 декабря, и 1–2 января.
Как ранее писал NEWS.ru, на территории Сахалинской области 31 декабря будет выходным днём. Соответствующий указ подписал губернатор региона Валерий Лимаренко, поддержав таким образом инициативу местных жителей.
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