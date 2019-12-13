https://static.news.ru/photo/e486b028-1d8a-11ea-90a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сотрудники бюджетной сферы Калининградской области вместо 31 декабря будут работать 28 декабря. Так распорядилось областное правительство.

Документ уже готов, мы его скоро подпишем. Но я против того, чтобы делать его просто выходным для всех. Для бюджетной сферы мы перенесём рабочий день 31-го на ближайшую субботу, 28 декабря, — сказал губернатор региона Антон Алиханов.

Алхинов также подчеркнул, что сам он будет работать и 31 декабря, и 1–2 января.

Как ранее писал NEWS.ru, на территории Сахалинской области 31 декабря будет выходным днём. Соответствующий указ подписал губернатор региона Валерий Лимаренко, поддержав таким образом инициативу местных жителей.