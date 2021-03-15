Как подготовить машину к оттепели: советы автоэкспертов

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К московскому региону подбирается весна, а значит пора готовить автомобиль к тёплой погоде, считают автомобильные эксперты. Однако, по их словам, +2 на улице — не повод записываться в шиномонтаж на «переобувку». Нужно дождаться устойчивой плюсовой температуры хотя бы пять ночей подряд.

Как рассказал «360» шеф-тренер экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев, лучше подождать, потому что «лучше оказаться на сухом асфальте на зимней резине, чем на скользком на летней». Он призвал выждать грамотную паузу.

Однако он напомнил, что если ездить на зимних шинах в плюсовую погоду, они загрубеют и станут непригодными для езды в мороз на будующий год. Лучше не доводить до момента, когда на улице уже +10.

Бахарев напомнил, что нужно осмотреть шины, прежде чем упаковывать их в чехлы, а также на дисках хранить их в горизонтальном положении, а без дисков — горизинтально.

Необходимо также узнать срок эксплуатации резины, и после 20 лет выкинуть их, так как они уже ни на что не годятся.

Обратить внимание на глубину протектора. Для этого используются специальные маркеры, их можно найти по стрелочке сбоку на боковой части колеса. В глубине протектора есть выступ. Если резина с ним сравнялась — пора в помойку. Если выше — ещё может походить, — поделился эксперт.

Помимо шин другой автомобильный эксперт Ян Хайцеэр советует заменить салонный фильтр, чтобы было легче дышать. Также стоит проверить не грязный ли радиатор, летом он может перегреться, если не чистить.

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