Как оформить прописку по месту жительства и пребывания: пошаговый гайд

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как оформить прописку по месту жительства или пребывания

Каждый человек, находящийся на территории РФ свыше 90 дней, должен встать на регистрационный учет. Для этого необходимо получить прописку по месту жительства или пребывания. Она нужна не только для оплаты налогов, но и, например, для получения бесплатных медицинских услуг, страхования, записи детей в детские сады или школы. Отсутствие регистрации грозит штрафом. Так что самое время разобраться, как оформить прописку, в какие организации можно обратиться и какой пакет документов нужно взять с собой.

Что такое регистрация по месту жительства и пребывания

Первым делом разграничим понятия. Существует два вида прописки: по месту жительства и по месту пребывания. Выражаясь формальным языком, речь идет о постоянной и временной регистрации соответственно.

Местом жительства считается помещение, которое находится в собственности гражданина или в найме. Исключением являются коренные кочевые народы: их прописывают не в конкретной квартире или доме, а в населенном пункте. При постоянной регистрации в паспорте гражданина ставят соответствующий штраф. Если же речь идет о ребенке младше 14 лет, то родителям или опекунам выдается бумажное свидетельство о регистрации. При смене места проживания необходимо сообщить о релокации в МВД. На это дается ровно неделя.

Местом пребывания могут быть гостиница, санаторий и дом отдыха, турбаза, медучреждение и даже место лишения свободы. Если гражданин намерен провести на новом месте более 3 месяцев, то он обязан получить временную регистрацию. В некоторых случаях (например, при продолжительном стационарном лечении) оформлением занимается сама организация. Так или иначе получить временную прописку необходимо в течение 90 дней. При регистрации по месту пребывания штамп в паспорте не ставится. Вместо этого гражданину выдают соответствующую справку: бумажную или электронную.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Постановка на регистрационный учет

Можно ли жить без регистрации

В некоторых случаях можно обойтись и без регистрации. Она не потребуется, если гражданин живет у члена семьи, имеющего постоянную прописку. Например, совершеннолетняя дочь может жить у матери — собственницы квартиры, не вставая на регистрационный учет.

Аналогичным образом обстоят дела, если гражданин не выезжает за пределы региона, в котором прописан. К примеру, если у человека имеется постоянная прописка в Санкт-Петербурге, он может переехать в Ленинградскую область без посещения ОВМ.

Без временной регистрации можно обойтись, если гражданин пребывает на новом месте менее 3 месяцев. Это касается в том числе иностранных граждан, например туристов.

В остальных случаях отсутствие прописки чревато административным наказанием. Штраф за проживание без регистрации составляет от 2000 до 5000 рублей (в зависимости от региона). При этом с собственника недвижимости, не прописавшего жильца, могут потребовать до 7000 рублей. За несвоевременное уведомление о релокации тоже положен штраф размером до 5000 рублей.

Как получить прописку по месту жительства или пребывания

Итак, регистрация (постоянная или временная) — обязательное условие для пребывания на территории РФ. Так что стоит разобраться, как получить прописку по месту жительства или пребывания. Эта процедура займет от 3 до 14 дней (в зависимости от выбранного способа) и осуществляется бесплатно.

Все, что вам понадобится, — это:

собрать пакет необходимых документов (о них — далее);

подать заявление о регистрации онлайн или лично;

посетить ведомство, чтобы забрать документы (если они были сданы) и получить штамп/свидетельство.

Эта последовательность действий сохраняется вне зависимости того, в какое ведомство вы обратились. Однако в каждом случае имеются свои нюансы. Поэтому далее мы подробно поговорим о том, как оформить прописку через МФЦ и другие организации. Но перед этим приведем перечень документов, которые вам понадобятся.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Можно ли оформить прописку в МФЦ

Какие документы нужны для регистрации

Для постановки на регистрационный учет вам понадобятся:

оригинал паспорта;

документ, подтверждающий право на проживание (выписка о праве собственности из ЕГРН, свидетельство о праве на наследство, договор аренды, решение суда о вселении и т. п.);

согласие всех собственников на прописку нового жильца (если собственники не могут присутствовать при регистрации, потребуется их согласие, заверенное у нотариуса).

Детей старше 14 лет регистрируют по паспортам. Если же ребенок не достиг 14-летия, к набору документов прилагают его свидетельство о рождении и паспорта родителей (для приемных родителей — акт о назначении опекунами). Если свидетельство о рождении получено за рубежом, то вам также понадобится его нотариально заверенный перевод.

Какую бы регистрацию вы ни оформляли (временную или постоянную), вам предстоит подать соответствующее заявление. Искать форму самостоятельно не нужно. Ее предоставят на личном приеме в ведомстве либо при заполнении онлайн-анкеты.

К слову, сниматься с регистрации в прошлом месте жительства не требуется. Предыдущая прописка аннулируется автоматически.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Почему необходимо оформить прописку

Как оформить прописку через ОВМ МВД

После того как вы собрали необходимые документы, нужно решить, где оформить прописку. Один из вариантов — обратиться напрямую в отдел по вопросам миграции (подразделение МВД России). Прием граждан осуществляется по предварительной записи. Получить талон можно:

лично, посетив отдел;

по телефону;

через «Госуслуги» (откройте «Услуги» → «Регистрация/Паспорт» → «Запись на прием в МВД»).

Регистрация через ОВМ осуществляется в день приема. Достаточно взять с собой оригиналы вышеперечисленных документов и прийти либо с собственниками жилища, либо с их заверенным согласием. Детей младше 14 лет приводить в отделение не нужно.

Во время приема сотрудники ОВМ проверят ваши документы. Если все требования соблюдены, вы сразу получите штамп в паспорт или бумажное свидетельство. Единственный минус этого способа — долгое ожидание приема: оно может занять до 2 недель.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Как оформить прописку в ОВМ

Можно ли оформить прописку через «Госуслуги»

Часто задаваемый вопрос — можно ли оформить прописку через «Госуслуги»? Да, такая опция имеется для всех пользователей с подтвержденной учетной записью. Чтобы прописаться онлайн, авторизуйтесь в профиле. Затем:

откройте раздел «Услуги»;

перейдите во вкладку «Регистрация/Паспорт»;

выберите вариант «Регистрация по месту жительства или пребывания» в блоке «Регистрация»;

ознакомьтесь с информацией в открывшемся окне и нажмите «Начать»;

ответьте на приведенные вопросы;

следуйте инструкции на экране.

После подачи онлайн-заявления вы будете записаны в ОВМ. Информация о дате и времени приема, а также перечень необходимых документов появятся на экране. Вся процедура (от обработки документов до посещения ведомства) займет до 7–8 дней.

Плюс подачи заявления через «Госуслуги» в том, что необходимые документы уже привязаны к вашему аккаунту. Они «подтянутся» автоматически при заполнении анкеты. Так что посетить ОВМ нужно будет только для получения штампа или свидетельства.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Можно ли оформить прописку через «Госуслуги»

Как оформить прописку в МФЦ

Еще один вопрос — можно ли оформить прописку в МФЦ. Да, такой вариант также доступен. В этом случае вам не придется посещать ОВМ. Достаточно дважды прийти в МФЦ: чтобы подать документы (по записи или в порядке живой очереди) и чтобы забрать их — уже вместе со штампом или свидетельством.

Чтобы оформить прописку через МФЦ, вам придется отдать сотрудникам центра оригиналы документов. Процедура регистрации займет около 7 дней, в течение которых придется обходиться без паспорта. В это время вы можете пользоваться временным удостоверением личности. Оно оформляется бесплатно в отделении МВД. С собой нужно иметь фото размером 3,5 х 4,5 сантиметра.

Если вы не хотите сдавать документы, регистрация через МФЦ — неподходящий вариант. В таком случае лучше подайте заявление через «Госуслуги».

Это все, что нужно знать о том, как оформить прописку онлайн или лично, временно или на постоянной основе. Достаточно собрать необходимые документы, и процедура не вызовет затруднений.

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