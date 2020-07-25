Кадыров заявил, что санкции США не напугали чеченцев

https://static.news.ru/photo/a21e8b2a-cf37-11ea-90ca-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что жителей республики невозможно напугать включением в санкционный список главы региона. Он подчеркнул, что люди оказывают ему поддержку.

Те, кто меня видит, говорят мне: «Если ты и твоя семья в [санкционном] списке, то мы тоже в этом списке». Говорят, что чеченцев напугали, Кадырова. Никогда в жизни нас невозможно напугать и заставить, — заявил Кадыров в интервью телеканалу «Россия 1».

Политик подчеркнул, что Штаты могут продолжать вводить против него «тысячу санкций».

Если дела нет, пусть придумывают, — отметил глава Чечни.

Жители республики в социальных сетях проводят флешмоб «Мы семья Кадырова», также политика поддерживают акциями в разных районах Чечни.

Госдепартамент США внёс Кадырова в санкционный список 20 июля. В США считают его причастным к нарушениям прав человека. Внесение в чёрный список означает запрет для политика на въезд в США вместе с женой и дочерьми. В ответ на это глава Чечни пригласил госсекретаря США Майка Помпео в своё родовое село — обсудить, кто нарушает права человека.

Позже Кадыров ввёл против Помпео ответные санкции. Он объявил о включении политика «во все санкции», вплоть до блокировки всех счетов госсекретаря США. Лидер Чечни также заявил, что не понимает, в чём виноваты его дочери и жена и почему их тоже включили в чёрные списки. Об этом писал NEWS.ru.