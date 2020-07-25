Кадыров считает себя достойным Нобелевской премии

https://static.news.ru/photo/0cf80cda-cf7b-11ea-88fe-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Права человека в Чечне не нарушаются, а соблюдаются, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

Как сообщает ТАСС, таким образом он прокомментировал санкции, введённые против него Вашингтоном.

Где я нарушил права человека? Наоборот, мы боремся, погибаем, защищая права человека. Остановили войну, уничтожили международный терроризм, — цитирует Кадырова агентство.

Он добавил, что «думал, Нобелевскую премию дадут за то, что боролся с терроризмом, а они под санкции подвели».

Несправедливо, — констатировал глава Чечни.

Он отметил, что благодаря президенту РФ Владимиру Путину в республике удалось навести порядок и население чувствует себя спокойно, и привёл в пример Афганистан, где около двух миллионов погибших и до сих пор идут военные действия, и «не может Америка ничего сделать».

Супруга главы Чечни Медни Кадырова отметила, что ее жизнь с введением санкций не изменилась. Она заявила, что она и её дочери политикой никогда не занимались.

От этих санкций нам смешно, — добавила она.

О внесении Кадырова и его семьи в чёрный список Госдепа США стало известно 20 июля. Вашингтон считает главу Чечни причастным к нарушениям прав человека, говорится в распространённом заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

По данным американских властей, Кадыров несёт личную ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека. Речь идёт о пытках и внесудебных казнях десятилетней давности.

Внесение в чёрный список означает запрет на въезд в Штаты. Этот запрет распространяется также на супругу Кадырова Медни Кадырову и его дочерей Айшат и Хадижат, писал NEWS.ru.