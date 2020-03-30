https://static.news.ru/photo/aaf9a5ea-72c6-11ea-8682-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Чечне с начала карантина из-за коронавируса не было ни одного случая применения силы или грубого обращения с нарушителями. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров.

Никакие силовые меры в отношении нарушителей карантина не применяются, более того, не было ни одного случая даже грубого обращения с населением со стороны полицейских, обеспечивающих карантинные мероприятия, — цитирует его РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал слухи, что люди в чёрной форме ходят по улицам с белыми пропиленовыми палками и применяют их к нарушителям. Кадыров добавил, что если руководство Чечни и делает жёсткие заявления, то только для того, чтобы довести до населения всю серьёзность ситуации.

Как писал NEWS.ru, глава Чечни ввёл жёсткий карантин на территории республики. По мнению Рамзана Кадырова, распространение коронавирусной инфекции не остановить «без решительных и жёстких мер».