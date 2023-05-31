Качу, куда хочу: как выбрать электросамокат Рассказываем, какой самокат выбрать: обычный или электрический

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какой электросамокат выбрать ребенку

Катание на самокатах — отличный способ активно провести свободное время на свежем воздухе, а также быстро добраться из дома до любого другого места, будь то школа, магазин или кинотеатр. Но на обычном самокате далеко не уедешь — долгий путь утомляет. Чтобы передвигаться на дальние расстояния, лучше использовать электросамокат. Такое транспортное средство работает за счет электродвигателя и питающего его аккумулятора. Человеку нужно лишь встать одной ногой на деку (закрепленную к нижней части рамы платформу), взять в руки руль, активировать устройство и оттолкнуться другой ногой от дороги, чтобы задать начальную скорость движения. Электросамокат будет ехать так долго, насколько хватит заряда аккумуляторной батареи.

Осваиваем матчасть: как выбрать электросамокат для города

Приобрести универсальный электросамокат на все случаи жизни невозможно. Транспортное средство для прогулок с собакой в лесопарке вряд ли подойдет любителям скоростной езды. Чтобы понять, что вам хочется, следует поездить на прокатном самокате.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Какой самокат выбрать

Сначала следует ответить на три вопроса:

На электросамокате будет кататься только владелец или транспортным средством будут пользоваться и другие люди (члены семьи, родственники)? Ответ на вопрос, как выбрать самокат, зависит как от личных предпочтений пользователей, так и от их физических данных. Детям и подросткам следует приобретать специализированные самокаты.

По каким дорогам предполагается ездить на электросамокате (асфальт, брусчатка, плитка или грунт в парковых аллеях), с какой максимальной скоростью и насколько длительными будут передвижения?

Какую сумму вы готовы потратить на электросамокат? Очевидно, что чем лучше оснащено транспортное средство, тем выше его стоимость. С другой стороны, аксессуары и комплектующие повышают безопасность вождения и делают поездки более комфортными.

Приобретая электросамокат для катания по городу, следует учитывать, что его придется переносить вручную, перевозить на личном или общественном транспорте, хранить на балконе или в кладовке. Под такие задачи подходят компактные складные модели с легкими алюминиевыми рамами и дополнительной опцией — складывающимися рукоятками. Чем выше грузоподъемность самоката, тем он тяжелее. На массу агрегата также влияет тип двигателя и аккумулятора:

В городе удобнее ездить на электросамокате с мотором-колесом , то есть двигателем, встроенным в переднее или заднее колесо. Бывают и полноприводные модели, которые обеспечивают комфортную езду как в городе, так и в сельской глубинке, но они требует больше энергии, так как аккумулятор питает сразу два колеса. Мотор-колесо легче своего «конкурента», двигателя на цепном приводе (соединен с колесом цепью), а также удобнее в ремонте и обслуживании.

, то есть двигателем, встроенным в переднее или заднее колесо. Бывают и полноприводные модели, которые обеспечивают комфортную езду как в городе, так и в сельской глубинке, но они требует больше энергии, так как аккумулятор питает сразу два колеса. Мотор-колесо легче своего «конкурента», двигателя на цепном приводе (соединен с колесом цепью), а также удобнее в ремонте и обслуживании. Городским самокатам хорошо подходят сравнительно легкие, компактные и эффективные ионно-литиевые (Li-on) аккумуляторные батареи (АКБ). Их можно заряжать до тысячи раз. Такие аккумуляторы могут работать на одной подзарядке до 12 часов. Но следует помнить, что работоспособность ионно-литиевых аккумуляторов снижается в холодную погоду (не ниже пяти градусов Цельсия — в мороз на электросамокатах не ездят). Альтернатива Li-on батареям — свинцово-кислотные батареи. Они держат заряд при понижении температуры и стоят дешевле ионно-литиевых АКБ, но тяжелее, и рабочий ресурс у них в пять раз ниже (200 циклов).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Электросамокат для катания по городу

Батареи подзаряжаются от стандартной розетки 220 вольт через оригинальное зарядное устройство. В городе самокат несложно «подкормить» на автозаправке, в метро и даже в городских парках. В интернете можно найти карту станций подзарядок, что позволяет кататься по городу с раннего утра до позднего вечера.

Колеса для электросамокатов бывают двух видов: пневматические и цельные, которые, в свою очередь, подразделяются на литые с перфорацией и твердые. Для городского транспортного средства подходят любые, но с некоторыми оговорками:

Пневматические колеса хороши на дорогах с неровным покрытием, что не редкость и на городских улицах. Они не подведут в сырую погоду. Но такие колеса нужно периодически накачивать и ремонтировать (или даже заменять) при прокалывании острым предметом.

Литые колеса не боятся гвоздей на пути. Но цельные колеса тяжелее пневматических. К тому же они не способны амортизировать толчки от колдобин и бугорков (перфорированные смягчают тряску). И главное — самокаты в литой «обуви» передвигаются со скоростью на 3–5 км/ч медленнее, чем транспортные средства на надувных камерах.

Если вы приобрели самокат с пневматическими колесами, это не значит, что на нем можно прыгать по ступеням или бордюру. Удары о мостовую могут вызвать заклинивание колес и другие поломки. В целях безопасности на самокаты устанавливают амортизаторы (подвеску) или систему полной амортизации, если вес пользователя превышает 100 кг.

Размер колес также имеет значение. Чем они меньше, тем легче самокат, но и тем выше вероятность повредить подвеску. Оптимальный размер для городских электросамокатов — 8–10 дюймов (20,32 см и 25,4 см соответственно). Дорожный просвет, то есть расстояние между амортизатором и дорожным полотном, должен быть не менее 10 см.

Всем возрастам покорны: как выбрать электросамокат взрослому

Электросамокаты выпускаются на любой вкус, возраст и уровень физической подготовки. Начинающим пользователям бывает сложно сразу «оседлать» электрического «коня», а опытные ездоки стремятся освоить крейсерские скорости.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Как выбрать электросамокат взрослому

Как выбрать электросамокат взрослому, который ранее не пользовался таким транспортным средством? Сначала следует оценить себя с точки зрения способности довольно долго стоя держать равновесие и при этом рулить, объезжая прохожих и неподвижные объекты (деревья, клумбы). Учитывая вышесказанное, можно выбрать один из следующих вариантов электросамокатов:

Двухколесный для скоростной и маневренной езды. Можно преодолевать большие расстояния по замысловатому маршруту. Но для катания на таком электросамокате нужно хорошо держать равновесие и быть достаточно выносливым.

Трехколесный с двумя колесами сзади. Такой электросамокат напоминает трехколесный велосипед с мотором. Устойчивое и комфортное транспортное средство. Часто оснащается съемным сиденьем и багажником, что превращает поездку в легкое и приятное времяпрепровождение на свежем воздухе. Неудивительно, что такой транспорт часто выбирают пожилые люди или пользователи с ослабленным здоровьем. Скорость трехколесного самоката — до 25 км/ч.

Трехколесный с двумя колесами спереди. Такой вариант подходит тем, кто еще не уверен, что сможет справиться с двухколесным транспортным средством, не проигрывая при этом в скорости (30 км/час) и маневренности. На самокат можно установить багажник и ездить на нем за покупками.

Мощность мотора подбирают, ориентируясь на массу человека. Если на электросамокате будут ездить люди разной комплекции, причем по холмистой местности, или любители быстрой езды (до 80 км/ч), то имеет смысл приобрести транспортное средство с электродвигателем мощностью 600–1000 Вт. Если взрослому средней комплекции нужно выбрать электросамокат для прогулок по городу, то можно смело сузить круг поиска до моделей с мотором мощностью 350 Вт.

Присматривая электросамокат, нужно оценить удобство пользования той или иной моделью:

Транспортное средство должно иметь переднюю фару и сигнальные огни сзади для безопасной езды в вечернее время, а также крылья на колесах для защиты от брызг.

Бортовой компьютер самоката должен иметь монохромный дисплей с легко читаемой при разном освещении информацией.

Курок акселератора должен иметь эргономичный размер и расположение.

Желательно, чтобы у электросамоката была телескопическая рулевая стойка, позволяющая регулировать высоту руля под рост райдера.

«Мы едем, едем, едем...» Какой электросамокат выбрать ребенку

Детские электросамокаты подбирают, ориентируясь в первую очередь на возраст ребенка. Дети могут получить свой первый электрический транспорт уже в четыре года. Такие модели имеют массу до 7 кг и могут ездить со скоростью до 15 км/ч. Электросамокаты для детей до шести лет — трехколесные с удобной подножкой.

Транспортные средства для возрастной категории 7–12 лет — уже двухколесные (трехколесные модели тоже есть в продаже) и развивают скорость до 25–30 км/ч.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Как выбрать электросамокат для города

С 13 лет подростки могут выбирать электросамокаты почти как у взрослых — с массой до 20 кг и скоростью 25–30 км/ч. Прежде чем вставать за руль такого транспортного средства, следует пройти курс в школе вождения электросамокатов, где учат безопасному вождению на разных скоростях.

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