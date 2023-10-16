Что лучше купить за миллион — новую Lada Granta или иномарку с пробегом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Средняя цена автомобиля в России осенью 2023 года превысила отметку 3 млн руб. — по данным агентства «Автостат», сейчас речь идет о сумме 3 130 000 руб. Однако до сих пор в России можно купить машину, которая в базовой версии стоит меньше 1 млн руб. Речь идет о Lada Granta. Но что лучше — новенькая «Гранта» или подержанная иномарка? Обо всех плюсах и минусах российской модели и иностранных вариантов — в материале NEWS.ru.

За сколько можно купить Lada Granta

По данным Ассоциации европейского бизнеса, за первые 9 месяцев 2023 года в России было продано 151 981 Lada Granta. Для сравнения, две версии «Нивы» смогли в совокупности найти только 62 753 покупателя, а самая популярная иномарка в стране — кроссовер Chery Tiggo 7 Pro — была продана в количестве 39 007 шт.

Возможно, популярность Lada Granta обусловлена тем, что это самый дешевый автомобиль на рынке. Когда китайские кроссоверы стоят 3 млн руб. и больше, то за «Гранту» просят от 699 900 руб. Правда, это лишь стартовая цена — на самом деле таких машин в автосалонах практически нет, а если вы хотите приобрести Lada Granta, то необходимо располагать суммой 850–900 тыс. руб.

Ну а самая дорогая Lada Granta продается за 1 289 900 руб. Столько просят за лифтбек Granta Sport, который появился в автосалонах лишь в конце сентября этого года. Главное отличие «Спорта» заключается в форсированном двигателе объемом 1,6 л, который выдает 118 л. с. (остальные версии Lada обладают мотором мощностью 90 или 106 л. с.).

Кроме того, машина имеет более жесткую подвеску с уменьшенным на 18 мм дорожным просветом (у «Спорта» клиренс равен 160 мм), другие тормоза. А еще спортивная «Гранта» оснащается так называемыми «мягкими» шинами Marshal MU12 (бренд входит в концерн Kumho) 195/50 R16 с весьма низким для гражданских машин индексом износостойкости. Такие шины лучше цепляются на асфальт на высокой скорости и меньше шумят, но и изнашиваются заметно быстрее обычных.

В оснащение Granta Sport входят кондиционер, две подушки безопасности, музыкальная система с четырьмя динамиками, подогрев передних кресел. Для российских автомобилей набор неплохой, хотя для иномарок — скромный.

Какие же иномарки можно купить за 1,2–1,3 млн руб? Мы разделили всех конкурентов «Гранты» на несколько категорий: премиальная модель, кроссовер, спорткар, большой седан и недорогой бюджетный автомобиль.

Премиум: нужно десять раз подумать

Прежде чем покупать за 1,2–1,3 млн руб. премиальную модель, нужно ответить себе на вопрос — а нужен ли вам именно такой автомобиль? Может быть, посмотреть что-то попроще? Ведь машина премиум-класса сложнее по конструкции, она имеет больше электронных наворотов, часто у нее сложные подвески и дорогие двигатели с турбонаддувом. Запчасти для всего это стоят ой как недешево.

Поэтому если смотреть на премиум по цене Lada Granta, то внимание надо обращать на относительно простые модели без пневматических подвесок. А это должны быть такие авто, которые продавались в России в большом количестве — в этом случае будет проще достать запчасти.

Например, можно обратить внимание на BMW 1-й серии: за 1,2–1,3 млн руб. вы найдете 10-летнюю машину с базовым мотором 1,6 л (136 л. с.) с пробегом около 180–200 тыс. км. Если повезет, то, может быть, и меньше (кстати, в случае с BMW можно проверить, был ли скручен пробег, на специализированном сервисе).

Можно найти и BMW 3-й серии, но они будут уже заметно старше: 2007–2010 годов с пробегом заметно больше 200 тыс. км. BMW X5 или X6? Если вы не хотите разориться после такой покупки, то лучше не покупать такие машины вместо Lada Granta.

Фото: Пресс-служба BMW BMW 1 Series

Плюс : сможете свысока смотреть на обладателей отечественных машин.

: сможете свысока смотреть на обладателей отечественных машин. Минус: когда вы поедете на СТО, то оставите там все свои накопления.

Кроссовер с полным приводом: зимой вам будет приятно

Если покупать иностранный кроссовер вместо Lada Granta, то лучше рассматривать вариант с полным приводом. Ведь в этом случае зимой вы сможете уверенно выезжать из сугробов, когда обладатели переднеприводных автомобилей будут буксовать.

Лучше сразу отсечь все дорогие машины и сконцентрироваться на чем-нибудь относительно простом и недорогом. Например, можно обратить внимание на компактный Ford Ecosport или Kuga — 10-летние автомобили как раз можно купить за 1,2–1,3 млн руб. Еще можно рассмотреть Mitsubishi Outlander, Nissan Qashqai или X-Trail, Subaru XV, Hyundai Creta, Suzuki Grand Vitara или Renault Duster. Последние, кстати, будут самыми молодыми кроссоверами, которые можно купить по цене новой «Лады».

Фото: Пресс-служба Renault Renault Duster

Плюс : вы сможете зимой легко выезжать из сугробов, когда владельцы Lada Granta будут беспомощно буксовать и просить их подтолкнуть.

: вы сможете зимой легко выезжать из сугробов, когда владельцы Lada Granta будут беспомощно буксовать и просить их подтолкнуть. Минус: все удовольствие от езды на кроссовере закончится в тот момент, когда изношенная полноприводная трансмиссия выйдет из строя.

Спорткар вместо «Гранты»: дорогое удовольствие

В это сложно поверить, но по цене Lada Granta можно купить настоящий спорткар. Например, Jaguar XKR. Правда, это будет машина 1998 года с заявленным пробегом около 230 тыс. км (а в реальности может быть гораздо больше). Выглядят такие машины круто, удовольствие за рулем они дают огромное. Но и расходы на содержание такого автомобиля гигантские.

Еще можно найти за эти деньги Mazda MX-5 (2003–2008 годов) или даже RX-8 начала двухтысячных годов выпуска. Хотя последнюю модель покупать нужно только в том случае, если вы знаете, как ремонтировать роторный двигатель (а можете не сомневаться — ремонтировать придется). За 1,2–1,3 млн руб. в продаже есть также Audi TT, купе BMW 1-й серии и прочее. А иногда можно встретить и такую экзотику, как Peugeot RCZ, Acura RSX, Nissan 350Z и даже Maserati 3200GT.

Фото: Пресс-служба Peugeot Peugeot RCZ

В общем, выбор спортивных машин по цене «Гранты» большой. Но прежде чем покупать такую модель, нужно крепко подумать: а нужна ли она вам?

Плюс : если вы мужчина, то все девушки будут ваши. А если девушка, то сильный пол будет смотреть на вас с обожанием.

: если вы мужчина, то все девушки будут ваши. А если девушка, то сильный пол будет смотреть на вас с обожанием. Минус: выезжать на такой машине вы будете 4 раза в год по праздникам. А потом будете ее ремонтировать.

Toyota Camry или Lada Granta

По цене Lada Granta можно найти большой седан класса D или Е по европейской классификации. Например, Ford Mondeo, Hyundai i40, Nissan Teana, Toyota Camry и так далее. Такие автомобили гораздо комфортнее и просторнее «Гранты», да и оснащение у них будет гораздо лучше, чем у российской модели. Однако все такие машины будут в возрасте 10–15 лет, а их пробег — более 200–400 тыс. км.

Но если вам повезет найти автомобиль в хорошем состоянии от заботливого владельца, то стоит рассмотреть возможность такой покупки. Большие японские или корейские седаны заслужили славу надежных моделей, которые могут работать не одну сотню тысяч километров. Главное — перед покупкой внимательно их проверять.

Фото: Пресс-служба Ford Ford Mondeo

Плюс : купив большой седан, вы больше никогда не сядете за руль маленькой машинки.

: купив большой седан, вы больше никогда не сядете за руль маленькой машинки. Минус: найти ухоженный 10-летний автомобиль с честным пробегом практически невозможно.

Бюджетный автомобиль: выбор для тех, кто умеет считать деньги

Самый рациональный выбор. За 1,2–1,3 млн руб. можно найти такие автомобили, как Renault Logan, Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo или Skoda Rapid с пробегом менее 100 тыс. км.

Самыми свежими будут Renault Logan (а также Sandero), которые до 2022 года собирали в России. В продаже много трехлеток с побегом порядка 50–80 тыс. км. Если пробег не скручивали, то такие автомобили, как правило, в хорошем техническом состоянии. Комплектация авто скромная. Но «Логаны» любят не за оснащение, а за всеядную подвеску, надежные моторы и дешевое обслуживание.

Можно смело рекомендовать к покупке и корейские Hyundai Solaris и Kia Rio, которые делали на заводе в Санкт-Петербурге. Модели надежные и беспроблемные. Ну а Polo и Rapid в этой группе самые дорогие.

Фото: Пресс-служба Skoda Skoda Rapid

Плюс : надежные модели, можно рекомендовать как альтернативу Granta.

: надежные модели, можно рекомендовать как альтернативу Granta. Минус: опасайтесь скрученного пробега и автомобилей из такси.

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