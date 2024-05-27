Технический сбой «подарил» школьникам время для подготовки к ОГЭ В Нижегородской области сбой в работе ПО сместил время начала ОГЭ

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Сбой в работе программного обеспечения произошел в Нижегородской области, что привело к изменению времени начала государственного экзамена у девятиклассников, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство образования и науки региона. В понедельник, 27 мая, школьники сдают ОГЭ по биологии, информатике, физике, химии и обществознанию, уточнили в ведомстве.

В регионе произошел технический сбой в работе программного обеспечения, в связи с чем сместилось время начала экзаменов в пунктах их проведения, — сообщили в министерстве.

Специалисты организовали работу по устранению проблемы. Руководители на местах проведения экзаменов получили рекомендации по работе с учениками. В ведомстве добавили, что время на выполнение заданий будет соответствовать расписанию. Государственная комиссия возьмет на себя решения о повторном допуске учеников в резервные дни.

Ранее зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин заявил, что ЕГЭ стал частью системы образования, сотни тысяч школьников включены в подготовку к тестированию, поэтому «просто взять и отменить его в один момент невозможно». По его словам, отмена существующей системы проверки знаний грозит нанести больший вред детям.