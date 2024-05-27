В Госдуме объяснили невозможность отмены ЕГЭ Депутат Госдумы Сипягин призвал сделать ЕГЭ более творческим

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) стал частью системы образования, сотни тысяч школьников включены в подготовку к тестированию, поэтому «просто взять и отменить его в один момент невозможно», заявил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин. По его словам, отмена существующей системы проверки знаний грозит нанести больший вред детям.

Критика этой формы испытания во многом справедлива, ЕГЭ нужно совершенствовать, делать более творческим, снижать стресс для выпускников, расширить возможности для пересдачи, — пояснил Сипягин.

Ранее детский психолог Наталья Наумова заявила NEWS.ru, что родителям важно правильно настроить школьника на успешную сдачу ЕГЭ. По ее словам, ребенок должен чувствовать уверенность в своих силах и следить за психологическим состоянием. Она добавила, что школьники должны понимать, что в случае неудачи на экзамене конца света не произойдет.

До этого в Министерстве образования Московской области рассказали, что справиться со стрессом перед ЕГЭ школьнику поможет классическая музыка. В пресс-службе ведомства также уточнили, что снять излишнее напряжение могут ароматические масла с мятой, кедром и лавандой.