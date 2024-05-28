Две школьницы на электросамокате сбили пешехода «Фонтанка»: две школьницы на электросамокате устроили ДТП в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Две школьницы на одном электросамокате сбили пешехода в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка». ДТП случилось на Авангардной улице, одна из девочек не справилась с управлением и врезалась в мужчину.

По данным издания, стоявшая на скутере позади семиклассница от удара упала и ударилась головой о землю. К врачам она обратилась только на следующий день и ее госпитализировали. О травмах пешехода информации нет. Делом занялась полиция.

Накануне в городе Назарово Красноярского края девятилетний мальчик попал под колеса иномарки. Он пересекал проезжую часть не спешившись с самоката. Момент ЧП попал на видео. На кадрах видно, что машина переехала мальчика и передним, и задним колесом. Ребенка госпитализировали.

В Екатеринбурге 28-летняя местная жительница впала в кому после того, как упала с самоката, не справившись с управлением. Медики оказывают ей необходимую помощь.

21 мая в Санкт-Петербурге электросамокат сбил 88-летнюю блокадницу. Женщина, проживающая на проспекте Тореза, получила ушибы и ссадины в результате ДТП. Пенсионерка не удержалась и упала на асфальт. Хотя ее травмы оказались несерьезными, врачи из Елизаветинской больницы решили наблюдать за ее состоянием.