Жесткий наезд иномарки на девятилетнего самокатчика попал на видео В Красноярье иномарка переехала юного самокатчика

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Назарово Красноярского края 27 мая девятилетний мальчик попал под колеса иномарки, не спешившись с самоката на проезжей части, сообщает пресс-служба полиции региона. Момент ЧП попал на видео. На кадрах видно, что машина переехала мальчика и передним, и задним колесом. Ребенка госпитализировали.

Накануне вечером на ул. 30 лет ВЛКСМ 32-летний водитель автомобиля Toyota Corolla совершил наезд на девятилетнего пешехода, который пересекал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода и не спешился с самоката. Ребенок госпитализирован, — сообщили в УМВД.

Ранее водитель Mercedes-Benz сбил двух мальчиков, которые пересекали проезжую часть на самокате в центре Москвы. Дети получили травмы. Рядом с Пресненской набережной дети пересекали проезжую часть на красный сигнал светофора и не сошли с самоката для перехода проезжей части.