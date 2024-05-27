Mercedes сбил двух мальчиков на самокате в центре Москвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Водитель Mercedes-Benz сбил двух мальчиков, которые пересекали проезжую часть на самокате в центре Москвы, сообщили в Госавтоинспекции столицы. Дети получили травмы.

На Пресненской набережной водитель автомобиля Mercedes-Benz совершил наезд на двух мальчиков, которые пересекали проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу, — говорится в сообщении ГИБДД.

По данным инспекции, мальчики проехали на самокате на красный сигнал светофора и не сошли с самоката для перехода проезжей части.

Ранее автомобиль Kia сбил девочку на нерегулируемом пешеходном переходе в столице, когда родители везли ее на велосипеде. Ребенок был доставлен в больницу. По факту ДТП была начата процессуальная проверка.

До этого в Санкт-Петербурге двое несовершеннолетних на самокатах попали под колеса автомобилей. Одно ДТП произошло в Приморском районе, второе — в Кронштадте. Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.