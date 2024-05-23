В Петербурге двое детей на самокатах пострадали в ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Санкт-Петербурге двое детей на самокатах оказались под колесами машин, передает Telegram-канал 78.ru. По его данным, одна авария произошла в Приморском районе, вторая — в Кронштадте. Несовершеннолетних госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Как стало известно каналу, в Приморском районе 15-летний школьник на арендованном электросамокате попал под колеса Kia. Автомобиль совершал поворот направо, а ребенок не спешился, когда попытался проехать пешеходный переход на зеленый сигнал светофора.

Еще один случай, как передает канал, произошел в Кронштадте. Haval наехал на десятилетнего мальчика с механическим самокатом на нерегулируемом пешеходном переходе. По данным журналистов, ребенок спешился.

Ранее в Северной столице мужчина на самокате сбил 33-летнюю местную жительницу и попал под статью Уголовного кодекса о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом свода и основания черепа.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город намерен предложить изменения в федеральный закон, чтобы запретить электросамокатчикам ездить по тротуарам и площадям. Он добавил, что Петербург готов стать пилотным городом для введения более жестких правил. Также он признал недостаточными меры, которые принимаются для урегулирования этого вопроса. По его мнению, нужно требовать от кикшеринговых компаний статуса налогового резидента в субъекте Федерации.