Беглов рассказал о новой инициативе по электросамокатам Беглов: Петербург предложит запретить движение на электросамокатах по тротуару

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Петербург намерен предложить изменения в федеральный закон, с тем чтобы запретить электросамокатчикам ездить по тротуарам и площадям, рассказал глава региона Александр Беглов, передает «Интерфакс». Губернатор добавил, что Петербург готов стать пилотным городом для более жестких правил.

Просим федеральный центр (...) запретить передвижение (самокатов) по тротуарам и площадям. Петербург готов стать первым пилотным проектом в Российской Федерации. В ближайшее время все эти предложения будут переданы депутатам Государственной думы, чтобы они вышли с инициативой изменений в федеральный закон, — сказал Беглов.

Также он признал недостаточными меры, которые город предпринимает для урегулирования этого вопроса. По его мнению, нужно требовать от кикшеринговых компаний статуса налогового резидента в субъекте федерации.

Ранее в Челябинске суд оштрафовал несовершеннолетнего самокатчика на 500 тысяч рублей за то, что тот сбил пенсионерку. В пользу пострадавшей взыскали компенсацию морального вреда и указанные расходы на лечение.

Ранее автоэксперт Дмитрий Славнов заявил, что пользователи электросамокатов должны проходить обучение в автошколах и изучать ПДД. Он подчеркнул, что так электросамокатчики будут лучше осознавать свою ответственность и приучатся носить экипировку.