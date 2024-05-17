Петербуржец на самокате сбил девушку и стал фигурантом уголовного дела

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге мужчина на самокате сбил 33-летнюю местную жительницу и попал под статью уголовного кодекса о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, сообщили Lenta.ru в Главном управлении МВД России по городу и области. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом свода и основания черепа.

По данным правоохранителей, ЧП произошло вечером 16 мая у дома №13 по Московскому шоссе. Потерпевшая обратилась к врачам и рассказала, что ее сбил мужчина на электросамокате. Медики оценили состояние женщины как тяжелое. Врачи сообщили о случившемся полицейским. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 268 УК РФ.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город намерен предложить изменения в федеральный закон, чтобы запретить электросамокатчикам ездить по тротуарам и площадям. Он добавил, что Петербург готов стать пилотным городом для введения более жестких правил. Также он признал недостаточными меры, которые предпринимаются для урегулирования этого вопроса. По его мнению, нужно требовать от кикшеринговых компаний статуса налогового резидента в субъекте федерации.

В апреле в Челябинске суд оштрафовал несовершеннолетнего самокатчика на 500 тысяч рублей за то, что тот сбил пенсионерку. В пользу пострадавшей взыскали компенсацию морального вреда и указанные расходы на лечение.