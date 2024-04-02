Самокатчика оштрафовали на 500 тысяч рублей за сбитую пенсионерку В Челябинске самокатчика оштрафовали на 500 тысяч рублей за сбитую пенсионерку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Челябинске суд оштрафовал несовершеннолетнего самокатчика на 500 тысяч рублей за то, что тот сбил пенсионерку, сообщает ЕАН со ссылкой на региональную прокуратуру. Как уточнили в ведомстве, в пользу пострадавшей взыскали компенсацию морального вреда и указанные расходы на лечение.

Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, в пользу пострадавшей взысканы компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей и указанные расходы на лечение. Решение вступило в законную силу, — пояснили в прокуратуре.

Инцидент произошел в октябре 2022 года на проспекте Ленина. Подросток во время движения на электросамокате совершил наезд на 77-летнюю женщину. У пострадавшей диагностировали перелом плечевой кости со смещением, что было квалифицировано как причинение вреда здоровью средней степени тяжести.

Пиар-агент компании Whoosh Анастасия Шевченко ранее заявила, что электросамокаты в Москве оснастили укрупненными номерами. По ее словам, такая мера направлена на повышение удобства фиксации нарушений камерами видеонаблюдения. Помимо Москвы, самокаты с крупными номерами также появились в Санкт-Петербурге. Департамент транспорта российской столицы уже тестирует камеры для фиксации нарушений, допущенных электросамокатчиками.