Машина сбила девочку на велосипеде на нерегулируемом переходе В Москве госпитализировали девочку после наезда машины на пешеходном переходе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Автомобиль марки Kia совершил наезд на девочку 2020 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе на юго-западе Москвы, когда родители везли ее на велосипеде, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Пострадавшая была доставлена в больницу. В каком состоянии находится ребенок, неизвестно.

Девочку 2020 г.р. везли на велосипеде родители, переходя проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на нее совершила наезд водитель автомобиля Kia. Малолетняя госпитализирована, — заявили в ведомстве.

По факту произошедшего проводится процессуальная проверка. Ее ход и результаты контролируются прокуратурой Юго-Западного административного округа.

Ранее СМИ сообщали, что в Санкт-Петербурге двое несовершеннолетних на самокатах оказались под колесами машин. Одна авария произошла в Приморском районе, вторая — в Кронштадте. Обоих пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Также ранее в Стерлитамаке с 10-го этажа рухнул лифт, в котором находилась девятиклассница. Школьница выжила, но получила серьезные травмы, ее увезли в больницу с сотрясением и переломом позвоночника.