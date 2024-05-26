Россиянка впала в кому после падения с самоката В Екатеринбурге 28-летняя женщина впала в кому после падения с самоката

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге 28-летняя местная жительница впала в кому после того, как упала с самоката, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области. Инцидент произошел на улице Амундсена утром 26 мая.

Россиянка двигалась по тротуару на самокате, но не смогла справиться с управлением и упала. Пострадавшая была госпитализирована с травмами головы, сейчас она находится в коме. Медики оказывают ей необходимую помощь. В пресс-службе отметили, что у женщины не было защитной экипировки в момент падения.

Ранее в Санкт-Петербурге двое несовершеннолетних на самокатах оказались под колесами машин. Одна авария произошла в Приморском районе, вторая — в Кронштадте. Обоих пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

21 мая в Санкт-Петербурге электросамокат сбил 88-летнюю блокадницу. Женщина, проживающая на проспекте Тореза, получила ушибы и ссадины в результате ДТП. Пенсионерка не удержалась и упала на асфальт. Хотя ее травмы оказались несерьезными, врачи из Елизаветинской больницы решили наблюдать за ее состоянием.