Электросамокаты каждый день калечат пешеходов. Как это прекратить?

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С наступлением тепла в российских городах начался сезон поездок на самокатах, за это время с их участием случилось уже несколько происшествий. Рост аварийности был отмечен, несмотря на вступление в прошлом году в силу поправок, призванных урегулировать статус и правила передвижения самокатов, гироскутеров и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ). NEWS.ru поговорил с экспертами в сфере транспортной безопасности, чтобы понять, как можно снизить количество несчастных случаев с участием электросамокатов и не идет ли дело к их полному запрету в России.

Аварии с участием электросамокатов

21 мая сообщалось о сбитой электросамокатом 88-летней блокаднице в Санкт-Петербурге. Пострадавшая отделалась ушибами и ссадинами, однако врачи всё же решили оставить пенсионерку под наблюдением в больнице. 19 мая 21-летний москвич на электросамокате столкнулся с ехавшим на велосипеде 11-летним ребенком. В результате мальчик был госпитализирован.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина на самокате сбил 33-летнюю местную жительницу и стал фигурантом уголовного дела. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом свода и основания черепа, ее состояние оценивается как тяжелое. Незадолго до этого пьяный 35-летний петербуржец на электросамокате наехал на ребенка. Девочка каталась на обычном самокате, когда произошло столкновение. Врачи диагностировали у школьницы сотрясение мозга.

В отношении жительницы Василеостровского района Петербурга было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 52-летнюю женщину подозревают в том, что она сбила пятилетнего ребенка, передвигаясь на электросамокате. У пострадавшего мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом затылочной кости и ушиб мягких тканей головы. Ранее на юге Москвы двое подростков на самокате сбили мальчика и уехали с места ДТП. Ребенка госпитализировали с сотрясением мозга.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В Кирове местный житель на высокой скорости наехал колесами самоката на поводок собаки и протащил животное по тротуару несколько метров. При этом хозяйка, которая держала поводок, упала на асфальт. До этого в больницу Санкт-Петербурга поступил мальчик с закрытым переломом голени со смещением, он находится в состоянии средней степени тяжести. По предварительным данным, его сбил самокат, на котором ехали два человека.

В 2023 году число происшествий с участием самокатов и гироскутеров выросло на 215,9% по сравнению с предыдущим годом, следует из обзора аварийности от Научного центра безопасности дорожного движения МВД. Согласно его данным, с января по сентябрь 2023 года в России произошло 2647 ДТП с участием СИМ, 31 человек погиб, еще 2723 человека получили травмы. Количество пострадавших за год выросло на 213%. По количеству ДТП с участием самокатов и подобных им устройств лидирует Москва (665 случаев), за ней следует Тюменская область (184 случая), замыкает тройку Санкт-Петербург (172 случая).

Почему растет число происшествий с электросамокатами

Транспортный эксперт Владимир Валдин сравнил напряженную ситуацию вокруг электросамокатов с событиями 150-летней давности, когда появились первые автомобили и начали вытеснять людей с дорог на обочины.

«Сейчас самокаты вызывают негативное отношение в обществе, потому что выдавливают людей с тротуаров, как когда-то автомобили выдавили их на обочины. Основная же проблема здесь заключается в том, что к самокатам и другим СИМ, не только прокатным, получили доступ множество людей. Среди них много тех, которые обладают практически нулевыми основами этикета и понимания, как вести себя с транспортным средством», — пояснил Валдин в беседе с NEWS.ru.

Происшествия с участием электросамокатов не так опасны, как кажется, считает юрист общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«В основном в подобного рода происшествиях страдают сами водители самокатов. Несчастные случаи происходят по неопытности, а еще потому, что управление самокатом не похоже на езду на велосипеде или других транспортных средствах. У электросамокатов, как правило, маленькие колеса, поэтому любая яма, неровность в теории может повлечь падение», — предположил Радько в разговоре с NEWS.ru.

Директор Центра исследования транспортных проблем мегаполисов Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Константин Трофименко назвал главной проблемой отсутствие неотвратимого наказания за ненадлежащее вождение электросамоката.

«Система контроля за происшествиями с участием электросамокатов пока только начала налаживаться. Когда люди поймут, что их действия не останутся безнаказанными, положение дел начнет меняться», — прокомментировал ситуацию для NEWS.ru Трофименко.

Как бороться с нарушителями на электросамокатах

Владимир Валдин предложил ввести барьеры для желающих передвигаться на электросамокатах по городу.

«Прежде чем давать кому-то возможность пользоваться этим видом транспорта, было бы логично убедиться, что человек адекватен и его можно допустить к управлению. Должен быть введен некий вступительный ценз. Это может быть облегченный экзамен на права. В СССР я сам сдавал экзамен в ГАИ, чтобы иметь возможность передвигаться на велосипеде по проезжей части», — предложил эксперт.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

При этом Валдин усомнился, что подобную практику удастся реализовать в наше время, особенно учитывая массовость явления. Тем не менее внедрение облегченного экзамена для желающих передвигаться на электросамокатах могло бы стать эффективным решением проблемы, добавил он. По его мнению, МВД может сформулировать предложения по урегулированию ситуации. Также необходимо навести порядок на местах стоянки электросамокатов, добавил Валдин.

Поддается ли регулированию езда на электросамокатах

Урегулировать передвижение на электросамокатах невозможно, уверен Сергей Радько. Юрист объяснил это тем, что соблюдение мер, применяемых по отношению к самокатчикам, практически невозможно проконтролировать.

«Никаких эффективных мер, кроме тотального запрета, не существует. Если отслеживать число нарушений при помощи камер наблюдения, то данные устройства необходимо вешать буквально на каждом столбе. Введение обязательной регистрации электросамокатов повлечет за собой необходимость разрабатывать правоустанавливающие документы, коды, как на автомобили, а также учредить орган, который будет их регистрировать», — считает юрист.

Радько назвал невыполнимой идею о выделении специальных полос для самокатов. По мнению юриста, такие меры, как ограничение скорости движения самокатов и запрет езды по тротуарам, тоже не будут эффективны, поскольку соблюдение данных правил сложно проконтролировать.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Константин Трофименко, напротив, назвал эффективными принимаемые в Москве меры, такие как введение номерных знаков на самокаты, совершенствование распознавания лиц камерами видеонаблюдения, тесное взаимодействие властей с сервисами кикшеринга (сервисы краткосрочной аренды самокатов).

«Личным самокатам необходимо присвоить номерные знаки и подключить их к единой системе навигации. Она будет показывать „тихие“ зоны, где нужно снизить скорость, или участки, где вообще запрещено ездить на самокатах. Владельцев, уклоняющихся от соблюдения данного правила, следовало бы штрафовать, необходимо урегулировать это в нормативно-правовых актах», — считает он.

По словам Трофименко, управляющий электросамокатом человек получает преимущество перед пешеходами, поэтому должен осознавать свою возросшую ответственность.

Возможен ли запрет электросамокатов

Владимир Валдин допускает возможность полного запрета электросамокатов в городах России по аналогии с Парижем. В 2023 году в столице Франции провели референдум, в результате которого жители проголосовали за то, чтобы убрать арендные самокаты с улиц города.

«Может быть, это тоже решение, потому что, допустив к вождению травмоопасных и плохо контролируемых СИМ практически кого угодно, без ограничений, мы фактически выпустили джинна из бутылки», — считает Владимир Валдин.

Юрист Радько назвал запрет электросамокатов незаконным, хоть и крайне эффективным решением.

«Если говорить о запрете самокатов, то нужно запрещать и велосипеды, и остальные СИМ. В автомобильных авариях погибает несравнимо больше людей, но мы же не запрещаем автомобили», — сказал он в разговоре с NEWS.ru.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как объяснил специалист, с точки зрения российского законодательства такой запрет крайне маловероятен, поскольку лишить людей права передвижения с использованием транспортных средств невозможно.

Константин Трофименко назвал нецелесообразным запрет электросамокатов в России. Он подчеркнул, что большую проблему представляют не кикшеринговые сервисы, а владельцы личных самокатов, передвижение которых сложно регулировать.

«Запретить кикшеринговый бизнес можно, но как раз кикшеринг является очень гибким и идет на встречу пожеланиям властей», — уточнил эксперт. Он добавив, что личные самокаты зачастую обладают более мощным двигателем, за счет чего их владельцы передвигаются быстрее и могут стать виновниками происшествий.

Вопрос о запрете электросамокатов в России не рассматривается, сообщил первый заместитель комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов.

«Запрета не будет. Необходимо совершенствовать систему по примеру Москвы, а запретить всегда можно успеть. В некоторых городах мира, например в Париже, пошли по этому пути, но у нас данный вопрос не рассматривается», — прокомментировал ситуацию депутат.

Сколько людей поддерживают запрет самокатов

40% читателей NEWS.ru высказались за то, чтобы приравнять самокатчиков к водителям автотранспорта и обязать их сдавать экзамены на права, показал опрос среди подписчиков в Telegram-канале, в котором проголосовали более 3800 человек. Четверть опрошенных выступает за полный запрет электросамокатов, а 17% читателей предлагают запретить кататься на самокатах в парках и других местах отдыха.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Депутат Ефимов считает, что работа по урегулированию передвижения на электросамокатах должна быть продолжена. По словам депутата, массовое использование данных транспортных средств характерно для крупных городов-миллионников, в основном для Москвы. При этом столичные власти каждый год вносят изменения в правила пользования электросамокатами, добавил Ефимов.

«Москва уже ввела целый комплекс мер: от ограничения скорости электросамокатов в некоторых парках до тестирования систем видеофиксации нарушений. Нужно посмотреть, что из этого получится. В течение полугода будет понятно, изменилась ли ситуация», — рассказал депутат NEWS.ru.

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