Петербурженка на самокате сбила ребенка и стала фигурантом уголовного дела

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительницу Василеостровского района Петербурга задержали после ДТП. Женщина сбила пятилетнего ребенка, двигаясь на электросамокате, сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в пятницу, 19 апреля, на улице Беринга. Мальчик получил травмы головы и был госпитализирован. Специалисты диагностировали у него серьезные повреждения, такие как закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом затылочной кости и ушиб мягких тканей головы.

После просмотра записей видеонаблюдения полицейские задержали 52-летнюю подозреваемую, проживающую на Наличной улице. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ранее в Кирове местный житель на высокой скорости наехал самокатом на поводок собаки и протащил животное про тротуару. При этом хозяйка, которая держала поводок, упала на асфальт.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге водитель автомобиля Vortex Tingo сбил 10-летнего ребенка на электросамокате во дворе дома на улице Первого Мая. Колеса машины проехались прямо по голове мальчика. Предполагается, что 34-летний мужчина во время ДТП был пьян.