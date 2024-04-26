В Москве подростки на электросамокате сбили мальчика и уехали Ребенок попал под колеса самоката в Москве и получил сотрясение мозга

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Двое подростков на электросамокате сбили мальчика в Москве, сообщает Telegram-канал Baza. После ДТП они остановились неподалеку и наблюдали за ребенком несколько минут, а затем скрылись с места происшествия.

Инцидент произошел у школы № 2109 в Южном Бутово. Мальчик получил серьезные травмы, его госпитализировали, врачи поставили диагноз «сотрясение мозга».

Родители пострадавшего ищут свидетелей происшествия. Подростки, сбившие мальчика, пока не были обнаружены, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что самосвал протаранил пять припаркованных автомобилей на проспекте Мира в Москве. ДТП обошлось без пострадавших. Владелец самосвала объяснил, что причиной аварии стало лопнувшее колесо у большегруза.

Еще одно ДТП случилось на улице Покровской в Москве. Водитель маршрутки сбил девочку на самокате. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.