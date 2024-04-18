Самокатчик наехал на поводок и проволочил собаку по тротуару Мужчина на самокате наехал на женщину с собакой в Кирове

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Кирове местный житель на высокой скорости самоката наехал на поводок собаки и протащил животное про тротуару, сообщает «360». При этом хозяйка, которая держала поводок, упала на асфальт.

Момент наезда попал на камеры внешнего видеонаблюдения. Упавшая женщина получила травмы. Полиция ищет самокатчика.

Ранее на востоке Москвы молодой человек на самокате попал под колеса иномарки, когда переезжал проезжую часть в неустановленном месте. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.

14 апреля в Санкт-Петербурге водитель автомобиля Vortex Tingo сбил 10-летнего ребенка на электросамокате во дворе дома на улице Первого Мая. Машина проехала прямо по голове мальчика. Предполагается, что 34-летний мужчина во время ДТП был пьян. Мальчика госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что электросамокаты в России могут оснастить учетным номером, который позволит контролировать передвижение на этих средствах индивидуальной мобильности. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. Согласно проекту, номер будет представлять собой наклейку с QR-кодом, который формируется в автоматическом режиме при постановке на учет.