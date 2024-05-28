В ХМАО отложили принятие закона об убийстве бездомных собак В ХМАО отложили принятие закона о бездомных собаках после критики жителей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Власти Ханты-Мансийского автономного округа отложили принятие закона «О порядке организации деятельности пунктов временного содержания животных в ХМАО-Югре», разрешающего убивать бездомных животных, пишет портал NEFT. По данным представителя департамента внутренней политики региона, местные жители прислали свыше 200 замечаний к проекту, выставленному на общественное обсуждение.

В связи со значительным объемом поступивших предложений к проекту постановления ведется их обработка, а также урегулирование разногласий <...>, в связи с чем окончательный вариант находится на стадии формирования, — приводит его слова издание.

Уточняется, что закон, разрешающий умерщвлять бездомных животных, должен был вступить в силу в сентябре. Теперь срок сдвинется и, как уточнил собеседник, принять его планируется до конца года.

Ранее аналогичный закон был принят на Чукотке. В регионе разрешили усыплять бездомных собак. Документ был разработан на основании многочисленных обращений жителей и призван обеспечить безопасность граждан, его поддержали единогласно все депутаты региональной думы. Такой же закон действует в Республике Тыва. Документ поддержали единогласно 28 депутатов регионального парламента.