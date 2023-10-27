Детский самокат остановил поезд метро в Петербурге

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Причиной остановки поезда в метро Санкт-Петербурга на станции «Пионерская» стал упавший на рельсы самокат, пишет Telegram-канал «78» со ссылкой на пресс-службу подземки. Сотруднику пришлось спуститься вниз по приставной лестнице, чтобы достать транспортное средство на платформу.

Самокат оказался не кикшеринговым, а детским. Позднее движение было восстановлено.

Ранее в петербургском метро под эскалатор затянуло руку трехлетнего мальчика. Врачи диагностировали у пострадавшего рваную рану правой кисти. Выяснилось, что ребенок просунул руку между ступенями и щетками эскалатора.

В июне в метро Петербурга в полотно эскалатора затянуло ногу четырехлетнего мальчика, которого госпитализировали с глубокой рваной раной. После оказания медпомощи мальчика отпустили домой, его состояние оценивалось как удовлетворительное.

В метро Москвы в июне руку мальчика затянуло в интроскоп с подвижной лентой для багажа, момент попал на видео. Мать ребенка позвала на помощь сотрудника подземки, который остановил аппарат.

Ранее в столице 39-летний мужчина с самокатом разбил ногой стеклянную створку турникета на выходе со станции метро «Ховрино». Нарушителя привлекли к уголовной ответственности по статье о вандализме, его также обяжут возместить причиненный ущерб.