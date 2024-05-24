В Москве на Калининской линии метро произошел сбой из-за человека на пути

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На восточном участке Калининской линии московского метро произошел сбой, сообщили в Telegram-канале дептранса столицы. Отмечается, что временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути.

На восточном участке Калининской линии (8) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, — говорится в сообщении.

На линии не было движения от станции «Марксистская» до «Шоссе Энтузиастов». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Спустя некоторое время в дептрансе сообщили, что движение на линии восстановлено и вводится в график.

По информации Telegram-канала «Кровавая барыня», инцидент произошел на станции метро «Авиамоторная». Канал также опубликовал кадры, на которых видна обстановка на станции. Канал утверждает, что мужчина выжил.

Ранее в Москве задержали уроженца Нижегородской области за нанесение побоев работнику службы безопасности метрополитена. Столичное управление полиции сообщало, что инцидент произошел на станции «Трубная». По данным полиции, конфликт начался после того, как сотрудник службы безопасности помешал проходу 44-летнего мужчины, который был сильно пьян. Расстроенный пассажир ударил оппонента стеклянной бутылкой по голове.

В апреле в Москве на станции метро «Шаболовская» подрались безбилетник и мужчина, который преградил ему путь у турникета. Пассажир, оплативший проезд, заблокировал проход, чтобы «заяц» не смог пройти за ним, за что получил толчок от нарушителя.