Москвичка на легковушке снесла юношу на электросамокате

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ню юго-западе Москвы девушка на легковом автомобиле на большой скорости снесла 17-летнего юношу на электросамокате, сообщает Telegram-канал «112». Пострадавшего с различными травмами доставили в больницу.

Молодой человек переезжал проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Ранее в Санкт-Петербурге двое несовершеннолетних на самокатах попали под колеса автомобилей. Одно ДТП произошло в Приморском районе, второе — в Кронштадте. Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Кроме того, водитель Mercedes-Benz сбил двух мальчиков, которые переезжали проезжую часть на самокате в центре Москвы. Дети получили травмы. Мальчики проехали на самокате на красный сигнал светофора и не сошли с самоката для перехода проезжей части.

Также сообщалось, что автомобиль Kia сбил девочку на пешеходном переходе в столице, когда родители везли ее на велосипеде. Ребенок был доставлен в больницу. По факту ДТП была начата процессуальная проверка.