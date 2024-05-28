Пенсионер в Туле заплатит 15 тысяч рублей за убийство съевшего его еду кота Суд в Туле наказал пенсионера за убийство соседского кота на даче

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд в Туле назначил штраф в размере 15 тысяч рублей местному пенсионеру, забившему до смерти соседского кота на даче, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Мужчину осудили по статье о жестоком обращении с животным. Как отмечается, кот запрыгнул к нему на стол и стал поедать пищу. За это дачник начал бить его метлой по голове и туловищу, пока тот не умер.

В ходе судебного заседания подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся. Приговором от 28 мая он признан виновным в совершении преступления, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что жительница Тольятти нашла в городском парке собаку, обернутую в пакет и привязанную к дереву. Животное было связано капроновыми нитками. На место вызвали спасателей, собаку передали ветеринарам. Нашедшая пса девушка написала заявление в прокуратуру.

Житель города Находки в Приморском крае нанес серьезные увечья собаке, которые привели к ее гибели. Сообщается, что он зарубил собаку топором на глазах у детей. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным. В полиции отметили, что сперва мужчина отрицал свою вину, однако позднее участковым удалось установить его причастность к убийству.