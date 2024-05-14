В Тольятти живодер замотал собаку в пакет и привязал к дереву

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Тольятти местная жительница обнаружила в парке собаку, обернутую в пакет и привязанную к дереву, сообщает ГТРК «Россия Самара». Животное связали капроновыми нитками и, судя по фото, даже связали пасть.

В 7 утра гуляла со своей собакой, обнаружила привязанную капроновыми нитками собаку, лапы, туловище, морда. Общими усилиями отвязали, собака в ошейнике. Вызывали МЧС, — рассказала местная жительница Дарья.

По словам девушки, она направила заявление в прокуратуру. Ветеринары местной клиники взяли заботу о питомце на себя. Позже они попытаются найти для пса новый дом. Сейчас собаке примерно 1–1,5 года. По словам ветеринаров, пес добрый, но пока всего боится.

Ранее в Саратове 69-летний местный житель распылил газовый баллончик в сторону 53-летнего мужчины и его сына. До этого на мальчика с отцом напали дворовые собаки. Пострадавший получил повреждения в виде химического ожога роговицы. Против пенсионера возбудили дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Сейчас его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.