Житель города Находка в Приморском крае нанес телесные повреждения собаке, от которых она погибла, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным. По информации Telegram-канала «Новости Находки», приморец жестоко зарубил собаку топором на глазах у детей.