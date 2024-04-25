Житель города Находка в Приморском крае нанес телесные повреждения собаке, от которых она погибла, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным. По информации Telegram-канала «Новости Находки», приморец жестоко зарубил собаку топором на глазах у детей.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье», — заявили в ведомстве.