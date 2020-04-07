Проект закона о гражданстве РФ без отказа от иностранного внесли в Госдуму

Российский кабмин внёс в Госдуму проект закона, позволяющего подать заявление на гражданство РФ без заявления об отказе от иностранного.
Одно из условий приобретения представителями других государств и лицами без гражданства паспорта РФ, в том числе в упрощённом порядке, — это визит в соответствующее ведомство иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у них иного гражданства,
Ранее NEWS.ru сообщал, что норму о запрете иметь двойное гражданство следует не только прописать в Конституции РФ, но и включить в кодекс этики государственного гражданского служащего, судьи, прокурора, депутата.
Об этом в своей авторской колонке на NEWS.ru написал заслуженный юрист России Иван Соловьёв. Он также предложил закрепить в должностных регламентах и контрактах упоминание о том, что поступающий на высокую госдолжность руководитель или депутат не имеет гражданства другой страны.
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