Проект закона о гражданстве РФ без отказа от иностранного внесли в Госдуму

https://static.news.ru/photo/58b41752-78a7-11ea-85ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский кабмин внёс в Госдуму проект закона, позволяющего подать заявление на гражданство РФ без заявления об отказе от иностранного.

Одно из условий приобретения представителями других государств и лицами без гражданства паспорта РФ, в том числе в упрощённом порядке, — это визит в соответствующее ведомство иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у них иного гражданства, говорится в электронной базе данных парламента.

Ранее NEWS.ru сообщал, что норму о запрете иметь двойное гражданство следует не только прописать в Конституции РФ, но и включить в кодекс этики государственного гражданского служащего, судьи, прокурора, депутата.

Об этом в своей авторской колонке на NEWS.ru написал заслуженный юрист России Иван Соловьёв. Он также предложил закрепить в должностных регламентах и контрактах упоминание о том, что поступающий на высокую госдолжность руководитель или депутат не имеет гражданства другой страны.