Кабмин одобрил законопроект о правильном хранении донорской крови

https://static.news.ru/photo/55a61410-2672-11eb-a9c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кабмин РФ одобрил проект, позволяющий привлекать к ответственности за нарушение правил заготовки, хранения, транспортировки и клинического использования донорской крови и её компонентов.

Сообщение об этом появилось на сайте российского правительства. Согласно ему, проект будет внесён в установленном порядке в Госдуму.

Одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в статью 6.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.

Этот законопроект призван обеспечить возможность привлекать осуществляющие обращение донорской крови и её компонентов организации к ответственности в тех случаях, когда ими будут нарушены правила заготовки крови, её хранения, перевозки и использования.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в США донорское сердце осталось невредимым после крушения вертолёта, на котором его доставляли в госпиталь. Инцидент произошёл в городе Сан-Диего. Вертолёт в результате жёсткой посадки на крышу госпиталя опрокинулся. При этом пострадали два человека, включая пилота.