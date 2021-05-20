Кабмин обнародовал расходы на доставку гуманитарной помощи в Карабах

На доставку гуманитарной помощи в Нагорный Карабах российские власти потратили свыше 63,7 млн рублей. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Так, расходы, связанные с доставкой помощи железнодорожным транспортом,
Ещё свыше 12,4 млн рублей было выделено из бюджета на командировочные сотрудникам МЧС.
27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном, которые стали продолжением многолетнего территориального спора. В ночь на 10 ноября глава Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых позициях, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.
Ранее сообщалось, что власти Азербайджана высоко оценили роль Москвы в урегулировании конфликта. Президент республики Ильхам Алиев обсудил ситуацию вокруг Карабаха с российским лидером Владимиром Путиным. Политики договорились, что Россия продолжит свои посреднические усилия в достижении договорённостей между Баку и Ереваном о запуске процесса делимитации и демаркации государственной границы.