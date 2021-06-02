Изображение Хабаровска оставят на пятитысячной банкноте

https://static.news.ru/photo/659f8812-c364-11eb-b5e0-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Изображение Хабаровска сохранится на банкнотах достоинством в пять тысяч рублей. Об этом рассказал врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв после встречи с руководителем Банка России Эльвирой Набиуллиной, сообщает РИА Новости.

Он пояснил , что купюры в нынешнем дизайне сохранятся в обращении до 2030–2035 годов. Причём они будут выпускаться наравне с банкнотами нового образца, на которых будут изображения Екатеринбурга и Уральского федерального округа.

Ранее ЦБ РФ объявил о «модернизации банкнотного ряда», в рамках которой будет обновлён внешний вид купюр и усилена степень их защиты. Главным визуальным отличием станут новые виды городов — по одному представителю от каждого федерального округа. При этом главные достопримечательности округов предполагается разместить на обороте.

На лицевой стороне банкнот номиналом 50 и 100 рублей останутся изображения Санкт-Петербурга и Москвы, а на оборотной появятся достопримечательности Северо-Западного и Центрального федеральных округов. На лицевой стороне купюр в 10, 500, 1000 и 5000 рублей разместят виды Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне предполагаются достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Обновлённые купюры в 100 рублей должны поступить в обращение в 2022 году, в 2023 году — 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей.

Ранее полпред президента в УрФО Владимир Якушев предложил изображать на купюрах природу Ямала, порт Сабетта, курганский Центр Илизарова, Долматовский монастырь. По его словам, на деньгах надо отражать весь спектр жизни.