Избежать срывов: россиянам напомнили о загранпаспортах при въезде в Турцию

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Гражданам России стали чаще отказывать в посещении Турции из-за истекающего срока действия загранпаспорта, заявили представители Генконсульства РФ в Анталье.

В последнее время при пересечении российскими гражданами границы с Турцией в аэропортах Антальи, Даламана и Миляса участились случаи отказа турецких властей во въезде в страну по причине истекающего срока действия загранпаспорта. Во избежание нервных срывов и принудительной депортации за счёт нарушителя напоминаем, что с учётом права на безвизовое пребывание в течение 60 дней срок действия загранпаспорта должен быть не менее 120 дней (4 месяца) с момента въезда в Турцию, — сообщает ведомство на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Россия является страной, которая привлекательна для иностранных туристов. Так считает 73% россиян из 1600 опрошенных в 153 населённых пунктах в 53 регионах страны. 55% респондентов называют родину достаточно привлекательной, а 18% — очень привлекательной. При этом считают Россию малопривлекательной для путешественников из других стран 19% опрошенных, а 5% — совсем не привлекательной. Лишь 3% россиян затруднились ответить на вопрос.

Больше других считают свои регионы привлекательными для зарубежных туристов жители Северо-Западного и Центрального федеральных округов (65% и 58% соответственно). Самыми неготовыми к приёму иностранцев оказались Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Так считают по 60% их жителей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что туристам, в том числе россиянам, теперь потребуется сдать ПЦР-тест на коронавирус для въезда на Мальдивские острова. В настоящее время прямых рейсов из России на Мальдивы нет. Российские туристы могут добраться туда либо на бизнес-джетах, либо с пересадкой через Стамбул или Лондон.

Острова начали принимать отдыхающих из-за рубежа, в том числе россиян, с 15 июля, не требуя никаких справок. В правила приёма туристов на территории курортов страны были внесены изменения 31 августа. Помимо справок, есть ещё одно нововведение: гостям разрешат путешествовать между островами, но жить им придётся только в гостиницах, прошедших специальную сертификацию.