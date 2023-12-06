IT-аналитик предупредил об опасности мороза для телефонов IT-аналитик Вильянов: морозы могут негативно сказаться на емкости аккумулятора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сильные морозы могут негативно отразиться на работе аккумулятора телефона, в том числе сократить его емкость, предупредил IT-аналитик Сергей Вильянов. В разговоре с «Москвой 24» эксперт отметил, что для смартфонов опасны даже температуры до пяти градусов тепла. Он порекомендовал носить гаджеты не в сумке или рюкзаке, а во внутреннем кармане одежды.

Литий-полимерные аккумуляторы, которые стоят во всех актуальных гаджетах, теряют емкость даже при температурах плюс три-пять градусов. Что уж говорить про морозы, — уточнил Вильянов.

IT-эксперт Илья Корнейчук напомнил пользователям, что телефоны не нужно заряжать от пауэрбанка на холоде. Это может навредить устройству, в аккумуляторе начнутся разрушительные химические процессы. Лучше ставить телефон на зарядку дома после того, как гаджет нагреется до комнатной температуры. Эксперт также посоветовал приобрести утепленный чехол.

IT-эксперт Эльдар Муртазин ранее рассказал, что телефону комфортно в тех же условиях, что и человеку, поэтому в морозную погоду не стоит часто его использовать. По его словам, короткий разговор длиной в три-четыре минуты не навредит батарее смартфона, но проблемы могут начаться после десятиминутного общения.